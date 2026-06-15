歌手で俳優の福山雅治（５７）が１４日、東京・日本武道館で全国アリーナツアー「ＷＥ’ＲＥ ＢＲＯＳ． ＴＯＵＲ ２０２６ 龍、雷乃発声（りゅう、かみなりすなわちこえをはっす）」の東京公演最終日を迎えた。ツアー最終盤となる２日間の武道館公演で計２万６０００人を集める大盛況ぶりで、８月に予定される東京・大阪でのドームツアーへと弾みをつけた。

福山は９月９日に、前作から自身５年９カ月ぶりとなるニューアルバム「超新星」をリリースする。アルバムには「龍」「万有引力」といった、この間に発表された楽曲が中心に収録された。

タイトルの「超新星」について「この５年９カ月に新作を書き続けて、たまりにたまっちゃいまして。作品に込めたものが一度爆発して終わりを遂げ、さらに新しく進化するための現象になったらと」と込めた思いを説明。一方でウイスキー「スーパーノヴァ」も「カッコいい言葉だなというのが、ずっと頭にあった」ときっかけとなった。

１３日にはアルバムジャケットも公開。「超新星爆発の果てにあるものは何だ？と。日が昇って日が暮れて、草が生えて花が咲いて。そういう静かな営みを表現した」と福山。「超新星」という言葉と対照的に、訪れた静寂さの余韻が漂うジャケットとなった。