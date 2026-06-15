渋野日向子＆勝みなみ、古江彩佳＆西村優菜が日本勢最上位の5位 岩井姉妹7位、畑岡奈紗17位/米女子ダブルス戦
＜ダウ選手権 最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、最終ラウンドが終了。この日は良いほうのスコアを採用するフォアボール形式で争われた。
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この日、1イーグル・6バーディの「62」をマークしたジーナ・キム＆ヤナ・ウィルソン（ともに米国）が、トータル17アンダーで今大会を制した。トータル15アンダー・2位にチェ・ヘジン＆キム・ヒョージュ（ともに韓国）が続いた。日本勢は、3年連続でタッグを組んだ渋野日向子＆勝みなみのチーム『HinaMina』が、3打差4位タイでこの日を迎え、6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。最終18番では、渋野が長いバーディパットを沈めて、両手でバンザイ。笑顔でハイタッチを交わしてホールアウト。トータル12アンダー・5位タイで4日間を終えた。古江彩佳＆西村優菜のチーム『Minis』は、5打差7位タイで迎え、7バーディ・ボギーなしの「63」でプレー。最終18番では古江がバーディを奪い、ガッツポーズを見せた。渋野＆勝ペアと同じ、5位タイで終えた。岩井明愛＆岩井千怜の姉妹チーム『Aki＆Chizzy』も5打差7位タイからこの日をスタート。6バーディ・ボギーなしの「64」で回り、トータル11アンダー・7位タイでフィニッシュ。畑岡奈紗はコ・ジンヨン（韓国）とのペアで、トータル8アンダー・17位タイで大会を終えた。賞金総額は330万ドル（約5億2400万円）。優勝ペアには40万2691ドル（約6400万円）がそれぞれに贈られた。
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