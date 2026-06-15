ヨーロッパを歴訪中の高市総理は、イギリスのスターマー首相と会談し経済安全保障分野の協力を盛り込んだ成果文書などを発表しました。

就任後、初めてのヨーロッパ訪問となる高市総理ですが、中東情勢や経済安全保障分野などでの連携を確認し、フランスで開かれるG7サミットでの議論につなげたい考えです。

高市総理

「私はキア（スターマー首相）と一緒に、日英関係をもっと高みに引き上げたいと希望しています」

スターマー首相との会談では、▼数万人規模の雇用創出と、最大でおよそ3兆8600億円の経済効果をもたらす投資で合意しました。

▼AIや半導体などの先端技術分野での協力を加速する新たなパートナーシップを発足させることでも一致し、経済安全保障分野などでの協力を盛り込んだ成果文書も発表しました。

高市総理は休む間もなく2か国目のイタリアに向かい、きょうメローニ首相と会談する予定です。メローニ首相とは、宇宙に関する共同声明やサプライチェーンの強靱化を含めた産業協力についての成果文書を発表する予定です

政府関係者は、「G7でトランプ大統領と向き合う前にイギリス・イタリアの首脳と連携を確認することは大事だ」と会談の意義を強調していて、高市総理はサミットでの議論に弾みをつけたい考えです。