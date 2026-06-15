◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組 ドイツ７―１キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）

５度目の優勝を狙うドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）がＷ杯初出場のキュラソー（同８２位）を―で下し、優勝した２０１４年ブラジル大会以来の初戦白星を飾った。

ゴールラッシュとなった。前半６分にペナルティーエリア内でウィルツ（リバプール）の落としにヌメチャ（ドルトムント）が反応。ゴール右にダイレクトで流し込み先制に成功。同２１分、キュラソーのルコメネンシア（チューリヒ）に歴史的初ゴールを許し、一時同点にされるも、２点を追加し３―１で前半を折り返した。

後半も勢いは止まらなかった。後半２分、キミヒ（バイエルン）の縦パスに反応したムシアラ（バイエルン）が４点目を決めると、同２３分にＤＦのブラウン（フランクフルト）が代表初ゴールを決め５点目、同３３分にはキミヒの折り返しをウンダフ（シュツットガルト）が決めて６点目、

同４２分、ハーバーツ（アーセナル）が抜けだし、相手キーパーの頭上を超えるループシュートで７点目を決めて、勝利した。

２０１８年ロシア大会初戦ではメキシコに０―１で敗戦。２２年カタール大会初戦は日本に１―２で逆転負けと、直近２大会で初戦を落としグループステージ敗退に終わっていたドイツ。前回大会後に指揮官を交代。今大会最年少の３８歳ナーゲルスマン監督がチームを率いる。初出場のキュラソーに歴史的初ゴールを献上したものの、初戦を６点差で制し、３大会ぶりの決勝トーナメント進出に弾みをつけた。

◆ドイツ １９大会連続２１回目。ＦＩＦＡランク１０位。優勝４回。ドイツ出身でバイエルンの指揮も執ったナーゲルスマン監督（３９）が２３年から指揮を執る。青年監督は最新テクノロジーを駆使し高いプレスとハイテンポなサッカーで２大会連続開催国でグループステージ敗退に沈む名門を復活させる。欧州予選Ａ組は５勝１分で首位通過。首都ベルリン。人口は８３００万人。