◇W杯北中米大会1次リーグE組 キュラソー―ドイツ（2026年6月14日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグE組で初出場キュラソー（FIFAランク82位）がドイツ（同10位）に1―7と敗戦。黒星発進となったがW杯優勝4度を誇る強豪から歴史的初得点を記録するなど見せ場をつくった。

“世界の壁”はやはり高かった。開始早々に失点し、厳しい立ち上がりとなるも前半21分に同点弾。こぼれ球に素早く反応したMFコメネンシア（チューリッヒ）が左足一閃。豪快シュートは相手に当たりながらもゴールイン。初出場ながら初戦で歴史的初得点を記録すると、揺れるような大歓声がスタジアムに響き渡った。

優勝候補の一角ドイツからの得点にネットは騒然。さらに世界的名手ノイアーから奪った得点とあって「まじか」「まさか同点に追いつくとは」「ジャイキリあるぞ」と驚きの声が多く上がった。

しかし試合は前半38分、コーナーキックからDFシュロッターベックに頭で決められ失点。同アディショナルタイムにはPKを与えてしまい3失点目。1―3とリードを許し前半を終えると後半も4失点。1―7で敗れはしたが、初の大舞台で確かな一歩を踏み出した。

W杯史上最少となる人口15万人の小国にとってのデビュー戦は黒星発進とはなったが歴史的一撃を決めるなど奮闘。来場した多くのサポーターもW杯雰囲気を楽しむようなお祭りムードで会場を盛り上げた。

なお、チームを率いるオランダ出身のディック・アドフォカート監督は78歳260日でW杯最年長記録を更新。今大会の最年少指揮官となったドイツの38歳ユリアン・ナーゲルスマン監督とは40歳差。国際サッカー連盟（FIFA）がW杯史上最大年齢差の指揮官対決として注目を集めた一戦は最年少指揮官に軍配が上がった。