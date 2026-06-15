ドイツが初戦でキュラソーと対戦

北中米ワールドカップ（W杯）は4日目を迎え、現地時間6月14日にグループEの第1節でドイツ代表とキュラソー代表が対戦し、7-1でドイツが快勝した。

試合は前半6分にMFフェリックス・ヌメチャが先制ゴールを決めてドイツが先制。しかし、キュラソーも同21分にMFリファノ・コメネンシアがゴールを決め、格上のドイツ相手に早い時間帯で追いつくことに成功した。

それでも、ドイツが底力を見せた。前半38分にDFニコ・シュロッターベックが勝ち越しゴールを決めると、同アディショナルタイムにはヌメチャがペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。FWカイ・ハフェルツが冷静に決め、キュラソーを突き放した。

後半2分にはドイツの10番を背負うMFジャマル・ムシアラが4点目を決め、ハイドレーションブレイク直前の同23分にはDFナサニエル・ブラウンが追加点を決め、同33分にもFWデニズ・ウンダフ、同43分には再びハフェルツがゴール。ドイツは選手交代を行いながらも試合を支配し、そのまま7-1でキュラソーに勝利した。（FOOTBALL ZONE編集部）