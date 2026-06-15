女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１４日、川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。２０１３年のデビューから１３年、約３時間で代表曲「明日も」など２５曲を届けた。１３日との２日間で計７万人に見守られ、バンド活動に終止符を打った。

１４年に松本彩が卒業し、その後を受けて加入したのが、ベースの松岡彩だった。こみ上げる感情を抑えきれず、公演中も何度も両手で顔を覆った。

ファンからの温かい声援に「みんながいてくれて、みんなが私を肯定し続けてくれたから、くじけずに続けてこられたと思っています」と感謝。「（３人で過ごした時間は）財産だし、宝物だなと思っています。私にとっては１２年間、本当にありがとうございました」と感慨に浸った。

【最後のあいさつ全文】

私はすごくラッキーな女だと思っています。高校生の時、ＳＨＩＳＨＡＭＯを聴いていた人間ですから。みんなと同じように音楽を楽しんでいた側だったんですけど、あれよあれよとナンパ（＝スカウト）され、あれよあれよという間に仲間に入れてもらいました。

音楽を３人で鳴らし続けられたことは、本当にないような（貴重な経験だ）と思います。後から入っているし、「私でいいのかな？」「私がここにいてもいいのかな？」と不安に思うこともたくさんありました。でも、そんな中でもみんながいてくれて、みんなが私を肯定し続けてくれたから、くじけずに続けてこられたと思っています。

ＳＨＩＳＨＡＭＯに入っていなかったら、みんなに会えなかったかもしれないし、いい出会い、いろいろな縁を築けたのかなと思っています。

（３人で過ごした時間は）財産だし、宝物だなと思っています。今日でＳＨＩＳＨＡＭＯとは、さよならなんですけど、宝物は自分の中に残っていくから、これからも大丈夫だって胸を張って言えます。私にとっては１２年間、本当にありがとうございました。