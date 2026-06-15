女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１４日、地元・川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。代表曲「明日も」など約３時間で２５曲を披露。２０１３年のデビューから１３年、１３日との２日間で計７万人に見守られ、バンド活動に終止符を打った。

大黒柱としてバンドを支えたのがボーカル＆ギターの宮崎朝子だった。伸びやかで透明感のある歌声はこの日も健在。「みんなの人生の中に、ほんのちょっとでもＳＨＩＳＨＡＭＯが彩った時間が存在してくれていたら、それ以上に光栄なことは何もないです」と話した。

２４年初夏から１年以上かけて「バンドの未来」について話し合った。２５年秋に出した結論は「ＳＨＩＳＨＡＭＯの完結」だった。自身の体調不良から、２月のファイナルツアーで複数公演を中止したが、自らを奮い立たせ、歩みを進めた。

スタッフへ感謝した後、最後は会場の３万５０００人に向けて「ありがとう」と、１２回繰り返した。明日からは音楽活動の第２章が始まる。「ＳＨＩＳＨＡＭＯとはお別れだけど、絶対に私はまた『何か』に熱中して生きていけたら」と誓った。

【最後のあいさつ全文】

私はＳＨＩＳＨＡＭＯというバンドが大好きです。このバンドのためなら何でもできるって、心の底から思います。こんな風に思える「何か」に、またこの先も出会えると思っています。

人生は意外と希望ばかりだと思っているんです。何もなかった私が何をやっても続かなくて、本当に何もなくて。根性なしで。でも、そんな私が、スッカラカンになるまで、これだけ一つのことに自分の全てを注げるものに出会えたんだから、ＳＨＩＳＨＡＭＯとはお別れだけど、絶対に私はまた「何か」に熱中して生きていけたらと思っています。

それを思わせてくれたのはＳＨＩＳＨＡＭＯのおかげです。これだけ面白いことができた。人生ってまだ長いじゃん、それはみんなもそう。みんなだって何だってできるじゃん。今この場で、前向きでいられるのはＳＨＩＳＨＡＭＯのおかげです。ＳＨＩＳＨＡＭＯという生命体として泳ぎ続けられて、面白い１３年間でした。

ここまで一緒に走ってくれたスタッフの皆さん、大好きです。何とも寂しいのがね…。ライブを終えた後の反省会をもうやる必要がないのがすごく寂しいです。有意義な時間だったので。今日（の打ち上げ）は思い出話でもするとしましょう。

ずっと１３年間、追いかけてくれた子もいれば、活動休止になると知って来ました、いろいろな人が集まってくれて２日間できたと思っています。みんなの人生の中に、ほんのちょっとでもＳＨＩＳＨＡＭＯが彩った時間が存在してくれていたら、それ以上に光栄なことは何もないです。

ＳＨＩＳＨＡＭＯを愛してくれてありがとうございます。もう１回、言っていい？ 本当にありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。本当に、本当にありがとう。みんな、本当にありがとう。本当にありがとうございました。本当に、ありがとうございました。

いい演奏をして「さよなら」をしましょう。愛しているよ。以上、ＳＨＩＳＨＡＭＯでした。