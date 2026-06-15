北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１５日、１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。２０１８年ロシア大会で１６強入りを経験したＪ２藤枝の槙野智章監督（３９）がこのほど取材に応じ、「新しい景色を見せてほしい」と森保ジャパンへエールを送った。（取材・構成＝伊藤 明日香）

日本代表はロシア大会、カタール大会と２大会連続で決勝トーナメント１回戦で敗退。悲願のベスト８進出、そして優勝を目標に掲げて今大会に挑む。槙野監督は「ロシアでは接戦、カタールではＰＫでの敗戦。（８強進出は）確実に近づいてきている」と日本サッカーの成長を実感する。

当時と比べ、現在の代表の多くが欧州クラブに所属。「ヨーロッパでの経験値が間違いなく出ている。球際一つ、ゲームマネジメント一つで大きく変わったと思う」と分析。前回大会はカウンターサッカーを展開していた森保一監督（５７）。「どういう風に森保さんがプランを持ってくるかで真価が問われるかと。前に出るから失点、勝ち点を失うリスクもありますが」。フランスやブラジル、アルゼンチンがボールを前に持って行くフットボールをしていることにも触れ、「ただ引いて守ってカウンターだったら世界一は目指せないよねと代表も考えたと思う。挑戦していると思うので、新しく変わった姿を見せてくれるのでは」

日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たし、ロシア大会でともに日の丸をつけたＤＦ長友佑都（３９）に話が及んだ。「食事会場でもロッカールームでも、常に長友佑都」と笑顔。「ミーティングでも必ず発言するし、それが経験から出る言葉。前向きなことだけでなく、厳しいことも言える。森保さんが選ぶ理由が分かる。超人ですよ」と絶大な信頼を口にした。

自身にとっても１８年ロシア大会は特別な舞台だった。１０年南アフリカ大会は会見場まで用意したが落選。１４年ブラジル大会も代表発表前から招集が途絶えて落選。ロシアで悲願だったＷ杯出場を果たし、１次リーグ第３戦ポーランド戦のスタメンでピッチに立った。「何年もかかってたどり着いた舞台。一生忘れられない」。試合は０―１で敗れたが、日本はフェアプレーポイントで決勝トーナメント進出を決めた。途中出場したＭＦ長谷部誠（４２、現日本代表コーチ）からピッチ上に伝えられた指示は「ファウルをもらうな」「攻めるな」。制度を把握していなかったため「全部意味が分からなかった」と当時を振り返る。それでも決断に及んだ当時監督の西野朗氏（７１）には尊敬の念を抱いている。自身は出場しなかったが同大会のセネガル戦で見せたオフサイドトラップを、藤枝監督として指揮したＪ２・Ｊ３百年構想リーグで挑戦するなど、学んだものは大きかった。

また、初戦３日前の紅白戦で主力組から外れ、控えに回ることを悟った際の出来事も忘れられない。同じ立場だったＭＦ本田圭佑（４０）から「サポートする力がないと勝てない」と声を掛けられた。「引っ張ってきた俺たちが静かになるとチームが沈む。俺らで元気を出していこうと言われて、プロだと思った」。裏方に回ってでもチームを支える覚悟が、１６強入りにつながった。だからこそ今の日本代表にも一体感を求める。ベスト８進出、そして初Ｖへ。自身が果たせなかった夢を、後輩たちに託した。

◇１８年ロシアＷ杯・日本―ポーランド戦 勝ち点４で１次リーグ最終戦を迎えた日本は０―１で敗れたが、フェアプレーポイント（ＦＰ）の差でセネガルを上回り、Ｈ組２位で決勝Ｔ進出を決めた。日本は後半１４分に失点。劣勢に立たされたが、勝ち点で並んでいたセネガルが同時刻の試合で、コロンビアに０―１で負けている情報が入ると西野監督は同３７分、ボール回しを指示。試合をそのまま終わらせた。セネガル戦もスコアは変わらず、ＦＰの差（日本＝マイナス４、セネガル＝マイナス６）で日本が１６強入りした。