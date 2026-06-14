リーボックがK-POPレジェンド ジェジュンとコラボ、限定ロゴを配したシューズなど全3型

「リーボック（Reebok）」が、K-POPアーティストのジェジュン（JAEJOONG）とのコラボレーションコレクションを発表した。現在、リーボック公式オンラインストアで予約注文を受け付けている。

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コレクションは、定番モデル「クラブ シー 85 ヴィンテージ」をベースにしたシューズのほか、フーディーとパンツの全3型で構成。シューズは、ブラックを基調にグリーンがアクセントとなる配色で、リーボックのオリジナルフォントを用いた「JAEJOONG」ロゴを随所にあしらった。ヒールにはツアーロゴをモチーフにした織りネームを配し、アウトソールには同氏のサインとリーボックのロゴをプリント。シューレースはブラックとグリーンの2種類が付属し、コラボ限定デザインのボックスに収める。サイズ展開は22.5〜30.0cmで、価格は1万6500円。

フーディとパンツはセットアップで着用可能。シルキーで柔らかなスエード調素材を使用し、コラボレーションロゴの刺繍をあしらった。いずれもSMとMLの2サイズ展開で、価格はフーディーが1万1000円、パンツが9900円。

■リーボック：公式オンラインストア