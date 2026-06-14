◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・Ｗソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目、初回先頭の第１打席は打撃妨害で出塁した。左腕ハドソンに対し、１ボール１ストライクからスイングをかけた際にバットが捕手のミットに接触した。

この日はサッカーＷ杯で日本代表が大会初戦を迎える。ドジャースの試合は１次リーグの日本―オランダ戦のキックオフの１時間５０分前スタート。大谷は森保ジャパンにひと足早い“祝砲”を届けたいところだ。

前日の試合では復帰初打席となった初回先頭。ブーイングで迎えられた大谷は右腕バークの９４・２マイル（約１５１・６キロ）直球を捉えた。打球速度１０９・６マイル（約１７６・４キロ）、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）で右翼席へ。出場３試合連発となる１４号先頭打者弾で周囲の心配を結果で吹き飛ばした。「（膝の）状態は悪くはないですかね。きのう一日休んで、朝も感じは良かったので出ることにしましたし、結果としても良かったので、明日からも不安なくいけるんじゃないかなと思います」と振り返った。

大谷は２、４、６回に四球を選んで１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦で９回に１２号２ランを放ってから９打席連続出塁（本塁打→四球→本塁打→単打→四球→本塁打→四球→四球→四球）。昨年にはワールドシリーズで１１打席連続出塁をマークしており、今季は９打席でストップしたが、左膝のアクシデントの影響を全く感じさせない存在感と内容だった。

リアル二刀流の翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では患部に違和感が生じ、大事を取って７回に途中交代。１２日（同１３日）の敵地・Ｗソックス戦は念のため欠場していた大谷。だが、１３日（同１４日）の試合前にはキャッチボールでも左膝の状態を確認し、ＧＯサイン。投手としても次回は１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦登板が内定しており、今後も盗塁禁止など走塁には当面制限がかかりそうだが、特に打つことに関しては問題なさそうだ。