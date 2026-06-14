◆米大リーグ ジャイアンツ―カブス（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）は１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンを外れた。１度は「５番・指名打者」に入ったスタメンが発表されたが、その後外れた。

誠也は前日１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場。３回の２打席目には左前適時打も放っていた。だが、４回裏の右翼の守備で打球を処理した際に右膝を痛めて途中交代。接触プレーなどはなかったが、表情をゆがめてすぐにトレーナーらが駆け寄ってそのまま交代となった。

３月１４日（同１５日）のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝・ベネズエラ戦でも右膝を負傷。同試合では二盗を試みてヘッドスライディングした際に痛めて途中交代となり、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断されて開幕もＩＬで迎えて出遅れ、今季のメジャー初出場は４月１０日（同１１日）と約１か月間の離脱だった。

誠也は６月に入ってから調子を上げて、３日（同４日）の本拠地・アスレチックス戦から１０試合連続安打で、月間３本塁打、打率３割６厘となっていた。今季はここまで５７試合に出場し、２０８打数５３安打の打率２割５分５厘で、１０本塁打、２８打点をマーク。日本人史上初のメジャーデビューから５年連続の２ケタ本塁打をクリアし、メジャー通算１００本塁打の節目までもあと３本と迫っている。