◇W杯北中米大会1次リーグC組 ブラジル1―1モロッコ（2026年6月13日 ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ屈指の好カードが13日（日本時間14日）にC組で行われ、最多の優勝5度のブラジルと前回4位モロッコが1―1で引き分けた。モロッコが序盤にリズムをつかんで先制し、ブラジルはエースのFWビニシウス（25＝Rマドリード）が強烈な同点弾。互いに譲らなかった両チームは日本代表がF組2位以内で勝ち上がった場合に決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性が高く、優勝を狙う森保ジャパンにとって難敵となりそうだ。

1次リーグで唯一、FIFAランキングのトップ10が同居したC組。6位ブラジルと7位モロッコによる注目対決は、予想通り1点を争う接戦になった。

先手を取ったのはモロッコだ。序盤から速い出足で格上のサッカー王国を圧倒。球際の競り合いを制し、押し込む展開でペースを握った。前半21分にはMFディアス（Rマドリード）が自陣から相手センターバックの間に絶妙なパスを通して先制点を演出。今季オランダ1部で得点王に輝いた日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）らを抑えてMVPに選ばれ、Bミュンヘン移籍の可能性も報じられているFWサイバリ（PSVアイントホーフェン）が落ち着いてループ弾を決めた。

モロッコは血縁に頼った“戦力発掘”で前回4位と躍進。パリSGで活躍するDFハキミ主将、ディアスやサイバリはスペイン出身だ。ボランチで攻守に奮闘した18歳のブアディ（リール）は年代別フランス代表を経験。充実の戦力にワハビ監督は「今回は準決勝を突破したい」と訴える。

そんなモロッコを相手に一撃で流れを変えたのがブラジルのビニシウスだ。前半32分に左サイドを駆け上がると、マーク2人に対して味方にボールを預けてスペースをつくり、リターンを受けてカットイン。右アウトサイドの切り返しから強烈な同点弾を決め、個の力で局面を打開した。

「初戦の重みはあったが、すぐに反撃できたのはポジティブだ」

Rマドリードで2度の欧州CL制覇に貢献し、24年にはFIFA最優秀選手にも選出された。ブラジル歴代最多の国際Aマッチ79得点を記録し、この日は右ふくらはぎの負傷で欠場したFWネイマール（サントス）に背番号10こそ譲ったが、現エースとして圧倒的な存在感を見せつけた。

日本が入ったF組は1位がC組2位、2位が同1位と決勝トーナメント1回戦で対戦する。ブラジルとモロッコが順当に1位、2位で突破し日本との対戦が実現すれば、最高の景色を目指す森保ジャパンにとっては大きな壁となりそうだ。