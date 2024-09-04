FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で優勝を目標に掲げる日本代表にとって、対戦国の特徴などを分析するテクニカルスタッフの果たす役割は大きい。22年カタール大会後に専任2人を増員して4人体制を敷いてきた。スペイン1部セビリアで2度の欧州リーグ制覇を支えた若林大智氏（43）は23年夏に入閣。世界基準の目線で分析対象の監督の思考や戦術を読み解くなど、欠かせない存在となっている。

テクニカルスタッフの仕事は多岐にわたる。対戦国の監督の志向するスタイルや、弱点、選手の特徴を可視化することはもちろん、自チームの試合からのフィードバック、試合中にはスタンドから戦況を見極めてコーチ陣に助言も送る役割も担う。試合中に可変するシステムを導入するチームが増えるなど戦術が複雑化する現代サッカーには欠かせない存在。23年に入閣した若林氏は異例のルートを歩み、悲願の日本代表入りを果たした。

「日本代表は特別。クラブで結果を出して代表に入ることを目標にしてきました。選手みたいな感じです」

選手のキャリアは東農大一高サッカー部が最後。東農大進学後に東京都目黒区の町クラブで小学生の指導を始めた。プロ監督になる夢を抱き、08年に日本よりスムーズにライセンスを取得できるスペイン行きを決断。1年目からセビリアの町クラブで指導した。現場で語学を覚えつつ、指導者ライセンスの学校にも通い、最短の4年で日本のプロライセンス相当の資格を取得。バイトで生活をつなぐ時期を乗り越え、指導者仲間のつてを使って18年にセビリアの分析担当の職を手にした。

1年目は下部組織を担当して仕事を覚えた。丁寧かつ労を惜しまない姿勢が評価されて2年目にトップチームに昇格。19〜20年、22〜23年シーズンの欧州リーグ制覇を支えた。スペインに渡って15年。世界基準の経験を買われ、23年夏に日本代表からオファーが舞い込んだ。森保監督との面談では「代表で仕事をさせていただきたい」と熱い思いを伝えた。

日本代表のテクニカルスタッフは4人。若林氏は、3大会連続のW杯となるリーダー格の寺門大輔氏、広島時代から森保監督を支える中下征樹氏、24年パリ五輪で大岩ジャパンの8強入りを支えた渡辺秀朗氏と協力して仕事に励む。寺門氏は「若林は見てきた景色が違うので、どんな対戦国でも見上げることなくフラットな目線で分析できる。欧州トップの監督や選手を分析した彼から学ぶことは多い」と目を細める。

10年ほど前までは相手チームのバスを尾行して練習場を突き止め、非公開練習をのぞくなどの行為をどの国もやっていた。だが、近年は情報戦に関する取り締まりが厳格化。ルール違反とみなされれば、罰金や勝ち点の剥奪などのペナルティーが科される可能性があり、情報収集の方法も変化した。現地メディアの報道を細部まで確認し、選手やスタッフ、家族、番記者、オフィシャルカメラマンなどチームに関わるあらゆる人のSNSもチェック。ケガ人情報や、監督や選手の価値観や思考を探り、先発や戦術を割り出す。

今大会は出場国増加に伴い、分析対象も増加。東大、筑波大の学生スタッフ約50人に映像や資料作成を依頼するほか、Jクラブ所属のアナリストの協力も得て、決勝までの8試合を戦い抜く体制を整備した。若林氏は「優勝という目標に向かって完璧に仕事をして、チームを助けることに専念したい」と力を込めた。最高の景色を目指すチームには最高の裏方がいる。

◇若林 大智（わかばやし・たいち）1982年（昭57）10月27日生まれ、東京都出身の43歳。東農大時代に目黒区の鷹の子サッカークラブで指導を始める。08年にスペインに渡り、セビリアの町クラブで監督などを務めた。18年にスペイン1部セビリア下部組織のアナリストに就任し、19年からトップチームを担当。19〜20年、22〜23年に欧州リーグ優勝を支えた。23年夏に日本代表のテクニカルスタッフに就任。