「遠藤の離脱は大きい」「スピードが際立っている」対戦するオランダの記者に訊いた日本代表のリアル評 “最も警戒する選手”は上田でも久保でもなく…「彼が一番の脅威だ」【現地発】

「遠藤の離脱は大きい」「スピードが際立っている」対戦するオランダの記者に訊いた日本代表のリアル評 “最も警戒する選手”は上田でも久保でもなく…「彼が一番の脅威だ」【現地発】