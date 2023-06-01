試合前日に、ダラス・スタジアムのピッチを確認する日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と相まみえる。

　相手国の記者は、森保ジャパンにどんな印象を持っているのか。前日会見を取材していた２人の記者に訊いた。

　オランダの大手紙『Algemeen Dagblad』のエティエンヌ・フェルホフ記者は、「彼らは非常にスピードがあり、素晴らしいプレーをしている」と評したうえで、「でも何人か欠場者がいる。そこが一番の問題だろう。エンドウ（遠藤航）の離脱は大きい」と語った。
 
　また、同じく『Algemeen Dagblad』紙のマールテン・ウィッフェルス記者は「彼らは攻守の切り替え（トランジション）に優れている。イングランド戦でも日本のスピードは際立っていた。スコットランド戦では主力とは別のチーム編成だったが、それでも非常に良いプレーをしていた」と話し、警戒心を露わにした。

「オランダにとっては厳しい試合になる。それでも勝たなければいけない。初戦は極めて重要だから」

　そして、「日本で最も危険な選手」には、かつてオランダのPSVでもプレーして経験がある堂安律を挙げた。

「彼が一番の脅威だ。素晴らしい選手だよ」

　注目のオランダ戦は日本時間15日の５時にキックオフされる。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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