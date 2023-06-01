トランプ氏　イスラエルのベイルート攻撃は「起きるべきではなかった」イランとの署名は予定通り14日と主張

アメリカのトランプ大統領は14日、イスラエルによるレバノンの首都ベイルートへの攻撃について「起きるべきではなかった」と非難し目前とされるイランとの合意を損なわないよう攻撃の停止を求めました。

イスラエルは14日、親イラン武装組織ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したことへの報復としてレバノンの首都ベイルート郊外にあるヒズボラの拠点を空爆しました。

イランのガリバフ国会議長はアメリカがこの攻撃を容認したとの見方を示し、停戦合意を守る意思や能力がないのであれば戦闘終結に向けた協議を続けることはできないと批判しました。

こうしたなかアメリカのトランプ大統領は自身のSNSで「イランとの和平合意に非常に近づいている特別な日に起きるべきではなかった」とイスラエルを非難しました。

トランプ氏はそのうえで「地域に平和をもたらす合意にこれまでになく近づいている」と強調しイスラエルとヒズボラに対して攻撃を停止するよう求めました。

トランプ大統領は14日ニュースサイト・アクシオスの取材に対し戦争終結に向けたイランとの「覚書」の署名は予定通り14日に行われるとの考えを示したとしています。