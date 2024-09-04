FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦オランダ戦に向けた13日の公式会見で、日本代表の森保一監督（57）がケガの回復が遅れたため初戦3日前にW杯メンバーから外したMF遠藤航（33＝リバプール）に対し、会見では異例となる謝罪の言葉を口にした。

長くチームを引っ張った主将の離脱に関する質問を受け、自ら直接通達した状況を説明した。「ひどいことを選手に伝えているなと思った。航が傷つくことはもちろん、航が大切にする家族や応援する方々も傷つけてしまった。皆さんに謝りたい」と苦しい胸中を告白。遠藤の様子は「心中は分からないけど、態度は冷静に話を聞いてくれた」と明かした。

直後にSNSで遠藤が日本代表引退を表明する事態に発展。チームに衝撃が走ったが、指揮官は「今回の決断はチームのために、日本のために、本人に対する敬意を忘れることなく決めさせていただいた」と強調した。日本を率いる立場として、非情な決断を下さなければならない時はある。振り返りたくない事象に対して真摯（しんし）に向き合う姿に、W杯に懸ける覚悟がにじんだ。