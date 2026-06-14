◆サッカー北中米大会▽１次リーグＥ組 ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）

初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（同１０位）と対戦。

小国キュラソーが歴史的初ゴールを決めた。１点ビハインドの前半２１分、こぼれ球にダイレクトで反応したコメネンシア（チューリヒ）のミドルシュートがゴールネットに突き刺さった。現地に駆け付けたキュラソーのサポーターも大歓声をあげた。

オランダ領ということもあり、オランダで生まれ育った選手も多く在籍。予選では格上のジャマイカに勝利。３勝３分けの無敗で通過した実力を世界に見せつけた。

◆キュラソー 初出場。ＦＩＦＡランク８２位。オランダ出身のルッテン監督（６４）が就任４か月でＷ杯へ。４―３―３をベースで堅守を志す。北中米カリブ海３次予選Ｂ組１位。予選成績は６勝２分２敗。 ベネズエラの北部、約６０キロのカリブ海に浮かぶ面積約４５０平方キロ（鹿児島県種子島ほど）、人口約１４万人の島。１０年に単独でオランダの構成国になった。パピアメント語という独自の言語を持つ。日本からは最短で約２２時間。リキュールの「キュラソー」は島特産のオレンジから造られたことで命名された。元プロ野球ヤクルトのバレンティンが出身。首都はウィレムスタット。人口は１５万人でＷ杯出場チームで最少規模。