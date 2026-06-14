◆サッカー北中米大会▽１次リーグＥ組 ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）

初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（同１０位）と対戦した。

キュラソーを率いるディック・アドフォカート監督が７８歳２６０日で「Ｗ杯史上最年長監督」の記録を樹立した。１１日（日本時間１２日）の韓国―チェコ戦でチェコを率いたミロスラフ・コウベク監督の７４歳２８３日の記録を更新した。

チェコのコウベク監督も同日行われた開幕戦でメキシコに０―２で敗れた南アフリカのヒューゴ・ルース監督の記録を更新したものであり、今大会での最年長監督記録の更新は開幕から３日で３度目となった。

前回大会までの記録だった２０１０年南アフリカ大会でギリシャ代表を率いたオットー・レーハーゲル監督の７１歳３１７日を７歳も上回った。

◆キュラソー 初出場。ＦＩＦＡランク８２位。オランダ出身のルッテン監督（６４）が就任４か月でＷ杯へ。４―３―３をベースで堅守を志す。北中米カリブ海３次予選Ｂ組１位。予選成績は６勝２分２敗。 ベネズエラの北部、約６０キロのカリブ海に浮かぶ面積約４５０平方キロ（鹿児島県種子島ほど）、人口約１４万人の島。１０年に単独でオランダの構成国になった。パピアメント語という独自の言語を持つ。日本からは最短で約２２時間。リキュールの「キュラソー」は島特産のオレンジから造られたことで命名された。元プロ野球ヤクルトのバレンティンが出身。首都はウィレムスタット。人口は１５万人でＷ杯出場チームで最少規模。