◇W杯北中米大会1次リーグC組 ブラジル1―1モロッコ（2026年6月13日 ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

ブラジルのアンチェロッティ監督がW杯で同国代表の指揮を執った初めての外国人指揮官となった。「問題があった。チームが少しナーバスになって緊張感が漂っていた。バランスが悪く、いくつかボールを失った」と振り返ったように、序盤はモロッコに圧倒される展開となった。先制も許したが、Rマドリード時代からの愛弟子であるビニシウスの一撃で前半のうちに追いつくと、ハーフタイムに2人を交代。デュエル9戦6敗と精彩を欠いたMFカゼミロ、度々ピンチを招いた右サイドバックのイバニェスを下げて修正し、21大会連続で初戦不敗をキープした。

当然、5度のW杯最多優勝を誇る王国としては満足できる結果ではなく、地元メディアは厳しい反応。選手起用や交代策に関する質問にイタリア人指揮官は「選手個々への批判は受けない。チーム全体のパフォーマンスに批判があるべき」といら立ちをにじませる場面もあった。クラブレベルでは欧州CL5度優勝など圧倒的な実績を残してきた。批判を封じるには初挑戦となる代表監督としても結果で応えるしかない。