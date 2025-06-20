◇インターリーグ ドジャース7―1ホワイトソックス（2026年6月13日 シカゴ）

快挙こそ逃しても、記録的な快投だ。ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦で8回1/3を1失点に抑え、チーム最多に並ぶ7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球。9回先頭でソロ被弾し、日本投手では15年岩隈久志（マリナーズ）以来3人目（4度目）のノーヒットノーランには届かなかった。許した安打は1本だけ。前回から「打者45人連続アウト」はメジャー歴代2位タイになった。

敵地レート・フィールドは異様な空気に包まれた。敵味方ない拍手に送り出され、山本は9回のマウンドに立った。

「徐々に緊張感は来た。とにかく集中して投げていこうと思っていた」

野茂英雄、岩隈久志に続く日本投手3人目のノーヒットノーランまで「あと3人」。先頭の8番・ピーターズに直球を右翼席へ運ばれた。「少し甘く入った。実力不足」。心の揺れを見せず次打者を中飛に抑え、109球で降りた。

昨年9月6日の敵地オリオールズ戦では無安打に抑えていた9回2死で被弾。再び“未遂”に終わり、「いい投球で良かったなという気持ちもあり、また9回で打たれたという悔しさもある」と唇をかんだ。

前回6日のエンゼルス戦は初回2死から打者22人連続斬り。中6日が空いて課題の初回を11球で難なく立ち上がった。四死球もなく7奪三振で23人斬り。計45人連続アウトは球団記録を更新し、「凄く調子のいい証」と胸を張った。

8回2死で遊ゴロをベッツが失策し、完全試合は「あと4人」で消滅。14年ユスメイロ・ペティット（ジャイアンツ）が残した打者46人連続アウトのメジャー記録も目前の「あと1人」で途切れ、「打ち取った打球ではあったけどイレギュラーもした。本当何もない」と責めることなく受け止めた。

6回には荒れていたマウンドの整備を要請。敵軍ベンチの村上から“俺が行こうか”と言わんばかりのジェスチャーを送られ、笑顔で“来いよ”の手招きを返した。冷やかし！？にも動じず、圧巻の快投を演じた。

オリックス時代は22、23年に2年連続2度のノーヒットノーランの実績。メジャーでの達成に「もちろん」と即答で意欲を示した。4連勝で7勝目。快挙は時間の問題に映った。（小林 伊織）

≪「46人」が最多記録≫山本の打者45人連続アウトは、14年ユスメイロ・ペティット（ジャイアンツ）の「46人」に次いでメジャー歴代2位タイ。右腕ペティットは同年7月22日〜8月30日の8試合（先発2、救援6）にまたがって記録し、先発のみでは09年マーク・バーリー（ホワイトソックス）と並ぶメジャー最長になった。通算214勝左腕バーリーは同年7月23日レイズ戦で完全試合を達成し、続く同28日ツインズ戦で6回2死まで完全投球。同18日オリオールズ戦での最後の打者と合わせ、3試合にまたいで記録した。

【山本に聞く】

――投球を振り返って。

「調子自体はめちゃくちゃ良かったわけではない。初回を3人で切れたし、丁寧にいいコースに投げていけた。失投に気をつけて投げていた」

――打者45人連続斬りの要因は。

「いい打球も打たれながら守備に助けられたというのもある。前回の試合で凄くいい感覚もあった。点差がある中で投げていろいろ試せたことが今日に生かせた」

――メンタルも好状態を維持している。

「僕の仕事は週に1回の登板。レギュラーシーズンの一試合も、ポストシーズンの一試合も同じ気持ちをつくってマウンドに上がるようにしている。目の前の試合に集中できている時は、やっぱりいいなと思う」