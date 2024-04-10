◇インターリーグ ドジャース7―1ホワイトソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの大谷は周囲の心配を最初のスイングで振り払った。「左膝の炎症」で11日のパイレーツ戦を途中交代し、前日は大事を取って欠場。2試合ぶりに「1番・DH」でオーダーに名を連ねた。初回に1ボールから右腕バークの94・2マイル（約151・6キロ）の直球を完璧に捉え、右翼席へ14号ソロを叩き込んだ。出場3戦連発。初回先頭弾は今季5本目を数え、メジャー通算300号まで残り6本とした。

「1日休んで朝も感じは良かったので、今日出ることにした。結果としても良かったので、明日から継続して不安なくいけるんじゃないかなとは思っています」。異変が起きた要因を「突発的にやったわけではない。おそらく前回登板（10日パイレーツ戦）の投げ方的にそこまで良くなかったという感じ」と自分なりに探った。

3四球も選び、出場3試合でレギュラーシーズンでは自己最長の9打席連続出塁で勝利に貢献。もちろん、まだ全開ではない。デーブ・ロバーツ監督は試合前から「今日は盗塁は絶対になしだ」と明言していた。二塁走者だった6回は暴投で三塁へ。左膝を曲げて滑り込み、両手をついた。逆に9回に二ゴロ併殺に倒れた際は全力疾走を控えた。

試合前はトレーナーに見守られてキャッチボール。撮影した動画を見返すなどフォームを確認した。普段はないベースランニングも実施。入念に調整して試合に入った。次回登板は17日（日本時間18日）のレイズ戦を予定。「あと3、4日あるので、十分に回復しながら調整できる」と言い切った。