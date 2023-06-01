【今日の献立】2026年6月15日(月)「牛肉とピーマンのオイスター炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とピーマンのオイスター炒め」 「冷奴ニラしょうゆ」 「シャキシャキ空心菜と油揚げのみそ汁」 の全3品。
メインは手早く作れてボリューム感のある炒めもの。副菜に冷奴とみそ汁を添えた満足感のある献立です。
【主菜】牛肉とピーマンのオイスター炒め
たっぷりのピーマンを食べられる彩りのよい炒めものです。
調理時間：20分
カロリー：410Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜下味＞
酒 小さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
片栗粉 小さじ1
ピーマン 3個
赤ピーマン 1個
水煮タケノコ 50g
サラダ油 大さじ2
＜調味料＞
酒 小さじ1
みりん 小さじ2
砂糖 小さじ2
オイスターソース 大さじ1
ショウガ汁 1片分
ゴマ油 少々
牛肉は大きければ食べやすい大きさに切って下さい。
ピーマンと赤ピーマンは種とヘタを取り除き、細切りにする。水煮タケノコは細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. 同じフライパンに残りのサラダ油を強めの中火で熱し、牛肉をほぐすように炒める。
3. 水煮タケノコ、＜調味料＞を加え、ピーマンを戻し入れて炒め合わせ、器に盛る。
【副菜】冷奴ニラしょうゆ
香味しょうゆでいただく中華風冷奴。
調理時間：25分
カロリー：92Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜ニラしょうゆ＞
ニラ 2本 ニンニク (みじん切り)1/2片分
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
酢 小さじ1
すり白ゴマ 小さじ1/2
ラー油 少々
【スープ・汁】シャキシャキ空心菜と油揚げのみそ汁
炒め物によく登場する空心菜ですが、みそ汁にすると食感がよく美味です！油揚げを加えてコクを出します。
調理時間：15分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
2. 再び煮たったら火を弱めてみそを溶き入れ、器に注ぐ。
メインは手早く作れてボリューム感のある炒めもの。副菜に冷奴とみそ汁を添えた満足感のある献立です。
【主菜】牛肉とピーマンのオイスター炒め
たっぷりのピーマンを食べられる彩りのよい炒めものです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：410Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）牛肉 (こま切れ)150g
＜下味＞
酒 小さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
片栗粉 小さじ1
ピーマン 3個
赤ピーマン 1個
水煮タケノコ 50g
サラダ油 大さじ2
＜調味料＞
酒 小さじ1
みりん 小さじ2
砂糖 小さじ2
オイスターソース 大さじ1
ショウガ汁 1片分
ゴマ油 少々
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせて牛肉をもみ込み、片栗粉をからめる。
©Eレシピ
牛肉は大きければ食べやすい大きさに切って下さい。
ピーマンと赤ピーマンは種とヘタを取り除き、細切りにする。水煮タケノコは細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、ピーマンと赤ピーマンを炒めていったん取り出す。
©Eレシピ
2. 同じフライパンに残りのサラダ油を強めの中火で熱し、牛肉をほぐすように炒める。
©Eレシピ
3. 水煮タケノコ、＜調味料＞を加え、ピーマンを戻し入れて炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】冷奴ニラしょうゆ
香味しょうゆでいただく中華風冷奴。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：92Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）絹ごし豆腐 2/3丁
＜ニラしょうゆ＞
ニラ 2本 ニンニク (みじん切り)1/2片分
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
酢 小さじ1
すり白ゴマ 小さじ1/2
ラー油 少々
【下準備】＜ニラしょうゆ＞のニラはみじん切りにし、その他の材料と混ぜ合わせて15分置く。
©Eレシピ
【作り方】1. 絹ごし豆腐はサッと水洗いして水気をきり、食べやすい大きさに切って器に盛り、＜ニラしょうゆ＞をかける。
©Eレシピ
【スープ・汁】シャキシャキ空心菜と油揚げのみそ汁
炒め物によく登場する空心菜ですが、みそ汁にすると食感がよく美味です！油揚げを加えてコクを出します。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）空心菜 1株 油揚げ 1/3枚
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
【下準備】空芯菜は葉と茎に分け、茎は長さ3〜4cmに切る。油揚げは熱湯をかけ、粗熱が取れたら水気を絞り、縦半分に切り、さらに細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁と空芯菜の茎を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、しんなりしたら葉と油揚げを加えて中火にする。
©Eレシピ
2. 再び煮たったら火を弱めてみそを溶き入れ、器に注ぐ。
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