プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とピーマンのオイスター炒め」 「冷奴ニラしょうゆ」 「シャキシャキ空心菜と油揚げのみそ汁」 の全3品。
メインは手早く作れてボリューム感のある炒めもの。副菜に冷奴とみそ汁を添えた満足感のある献立です。

【主菜】牛肉とピーマンのオイスター炒め
たっぷりのピーマンを食べられる彩りのよい炒めものです。

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調理時間：20分
カロリー：410Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

牛肉  (こま切れ)150g
＜下味＞
  酒  小さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  小さじ2
片栗粉  小さじ1
ピーマン  3個
赤ピーマン  1個
水煮タケノコ  50g
サラダ油  大さじ2
＜調味料＞
  酒  小さじ1
  みりん  小さじ2
  砂糖  小さじ2
  オイスターソース  大さじ1
  ショウガ汁  1片分
  ゴマ油  少々

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせて牛肉をもみ込み、片栗粉をからめる。

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牛肉は大きければ食べやすい大きさに切って下さい。
ピーマンと赤ピーマンは種とヘタを取り除き、細切りにする。水煮タケノコは細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、ピーマンと赤ピーマンを炒めていったん取り出す。

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2. 同じフライパンに残りのサラダ油を強めの中火で熱し、牛肉をほぐすように炒める。

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3. 水煮タケノコ、＜調味料＞を加え、ピーマンを戻し入れて炒め合わせ、器に盛る。

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【副菜】冷奴ニラしょうゆ
香味しょうゆでいただく中華風冷奴。

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調理時間：25分
カロリー：92Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

絹ごし豆腐  2/3丁
＜ニラしょうゆ＞
  ニラ  2本   ニンニク  (みじん切り)1/2片分
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1.5
  酢  小さじ1
  すり白ゴマ  小さじ1/2
  ラー油  少々

【下準備】

＜ニラしょうゆ＞のニラはみじん切りにし、その他の材料と混ぜ合わせて15分置く。

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【作り方】

1. 絹ごし豆腐はサッと水洗いして水気をきり、食べやすい大きさに切って器に盛り、＜ニラしょうゆ＞をかける。

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【スープ・汁】シャキシャキ空心菜と油揚げのみそ汁
炒め物によく登場する空心菜ですが、みそ汁にすると食感がよく美味です！油揚げを加えてコクを出します。

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調理時間：15分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

空心菜  1株 油揚げ  1/3枚
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2

【下準備】

空芯菜は葉と茎に分け、茎は長さ3〜4cmに切る。油揚げは熱湯をかけ、粗熱が取れたら水気を絞り、縦半分に切り、さらに細切りにする。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁と空芯菜の茎を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、しんなりしたら葉と油揚げを加えて中火にする。

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2. 再び煮たったら火を弱めてみそを溶き入れ、器に注ぐ。

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