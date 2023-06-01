6月14日に放送された『GIFT』（TBS系）最終話は、不器用な物語のラストにふさわしい感動的なフィナーレとなった。

参考：『GIFT』堤真一ら笑顔でクランクアップ 山田裕貴「涼を生きられて本当に良かった」

車いすラグビー日本選手権で、強豪スイフトスネークを破って決勝に進出したブレイズブルズ。しかし、涼（山田裕貴）が試合中に倒れて亡くなったことでチームの責任が問われる。病気を知りながら試合に出場させた伍鉄（堤真一）に非難の矛先が向くなか、狙っていたかのように萩森（岩男海史）が記事で伍鉄を糾弾し、過去の行状を暴いた。

大会本部では理事長の柳原（櫻井翔）によって緊急会議が行われ、決勝戦の中止と得失点差によるシャークヘッドの優勝が決まりかける。伍鉄は、最後の瞬間まで命を燃やした涼の思いを胸に「彼とともに戦った大事な仲間から、戦うことを奪わないでください」と訴える。国見（安田顕）も伍鉄に賛同し、柳原が示した答えは伍鉄がブルズを去るというものだった。

いつか来ると覚悟はしていたが、伍鉄との別れは突然で、選手たちはショックを隠せない。チーム全体がネットの心ない批判にさらされ、決勝戦を前にブルズは沈んでいた。それでも試合に向かおうとする“BT”拓也（越山敬達）と圭二郎（本田響矢）。彼らの心にあったのは涼に誓った約束であり、「涼のため」という一点でチームはふたたび一つになる。

ブルズに吹き付ける世間の逆風は強い。それをはね返したのは言葉の力だった。人香（有村架純）は涼の実家を訪れ、達也（菅原大吉）と君代（麻生祐未）に会う。涼が残したノートを読んだ人香は真実を伝える決意をする。試合は一進一退の攻防が続くが、中心選手のいないブルズが次第に劣勢になり、地力の差が出はじめる。そんなとき、いないはずの伍鉄がコートに現れる。

前話の放送後、涼を死なせる必要はあったのかと書いた。主要登場人物の衝撃的な死に対して反響は大きく、ドラマの演出について疑問を呈する声が多くあがった。多くの視聴者が宮下涼という劇中のキャラクターを愛し、退場を惜しんだ。最終話では、亡き涼の思いをブルズの一人ひとりが抱きしめながら、まるでそこに実在しているかのようにともにコートを駆けた。それは涼の背中を追うシャークの谷口（細田佳央太）にとっても同じだった。

涼の放った光は消えずに残っていて、彼を愛し、認め、戦い、ぶつかり合った者たちは、涼の魂を感じることができたのだと思う。あたかも燃え尽きた恒星の光を、遠くの銀河に生きる我々がとらえることができるように。伍鉄をコートに連れ戻したのも、涼の遺志を形にしようとする人々の思いだった。不在を感じさせない山田裕貴の勇姿は、視聴者の願いに応えるものでもあった。

最終話のゲストとして登場した櫻井翔は、伍鉄とブルズの運命を左右する重大な決断をする。このほどラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を終えて、嵐の活動終了後のドラマ出演としては今作が初となる。櫻井は、2017年新春放送のスペシャルドラマ『君に捧げるエンブレム』（フジテレビ系）でパラリンピックを目指す車いすバスケットボール選手を演じており、パラスポーツとの縁は深い。主人公の運命を暗転させたのち、ふたたび光の当たる場所に連れ出す柳原は、太陽フレアが起こす磁気嵐のようで、トリックスターの真骨頂だった。

今作のタイトルとなった“gift”には贈り物や才能などの意味がある。生まれつき高い知能や突出した才能を持った人は「ギフテッド」と呼ばれる。そのなかには、特有の生きづらさを抱える人もいる。四肢に障がいを持ったパラスポーツ選手を描いた今作は、ぶつかり合いを通して生きる意味を探求しながら、それぞれが秘めた才能を開花させるドラマだった。そのことを象徴していたのが、劇中でたびたび言及される「宇宙は偶然という名の奇跡にあふれています」という台詞である。

宇宙に漂うガスやちりが集まってできた星は、最初は偶然の産物といえる。それが核融合し、自ら光を放ちはじめる。恒星の周りを回る惑星は、偶然によって引き寄せられ、決まった軌道上を公転する。偶然が織りなす秩序が宇宙の奇跡を生み出している。

思うに私たち人間も、生まれてきたことそれ自体は偶然の産物かもしれない。その中で出会った人々と言葉を交わし、思いを確かめながら、それぞれの軌道をめぐり、かけがえのない一瞬を刻んでいる。与えられたものは人によって違うし、そこには様々な感情がある。けれども、それらを贈りものとして抱きしめ、前に向かって車輪を回すことができたなら、人生はきっと素晴らしいものになる。それこそが奇跡なのではないだろうか。

（文＝石河コウヘイ）