木村拓哉の瞳が見るものを誘う！メガネメーカー・OWNDAYSの印象的な新CMを語るインタビュー公開

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木村拓哉がグローバルアンバサダーを務めるOWNDAYSの新CMが公開。そのインタビューが公開された。

■眼鏡を掛けた木村拓哉の圧倒的存在感に注目

「進化する大人へ」をテーマに、木村拓哉が出演するメガネメーカー・OWNDAYSのCM【瞳の独白】シリーズの続編が、6月15日より日本・台湾・香港で順次公開される。

100色以上から選べるOWNDAYSのカラーレンズにフィーチャーした新CM「色の地下鉄」篇は、カラフルでアーティスティックな地下鉄の車内を舞台に、木村の「自分の色で、見ようじゃないか。」という力強い言葉と共に、自分自身の視点や感性で世界を見ることを肯定しながら、カラーレンズを選ぶ楽しさを表現。木村さんの圧倒的な存在感と、シュールでスタイリッシュな映像美が融合し、自分の個性を彩るアイテムとしてのカラーレンズの魅力を伝えている。

もう一方の「水のように」篇は、OWNDAYSの薄型／遠近両用レンズが、どんな度数でも追加料金0円であるという価格設計にこめられた理念にフォーカス。幻想的な水面が広がる空間に佇む木村の「レンズは水から生まれたという。だったら、水のように、もっと。レンズは自由になるべきだ。」というナレーションを通し、レンズの普遍性と進化を表現している。

なお、オフィシャルWEBサイトでは、6月15日より新CMに加えて【瞳の独白】「色の地下鉄」篇のメイキング映像を公開。さらに新CMの公開に合わせ、一部店舗では2025年8月から展開を行なっている、生成AIが似合うメガネを提案するサービス「OWNDAYS MIRROR（オンデーズ ミラー）」に、カラーレンズシミュレーション機能を新たに追加。100種類以上のカラーから、自分にぴったりなカラーを直感的に選べるという新たな店舗体験が提供される。

■木村も思わず「すごい…」と驚いた撮影現場のエピソード

新CM「色の地下鉄」篇の撮影は、スタジオ内に丸々1車両分の地下鉄車両を完璧に再現したセットの中で行われた。

黒のスーツにグリーンのカラーレンズを合わせた「BACK in BLACK」のフレームを着用してスタジオ入りした木村。車両セットに足を踏み入れると、そこには頭から足の先まで、ブルー、グリーン、オレンジ、イエロー、ピンク…と、それぞれの色を纏った乗客役たち20名が既にスタンバイ状態。その圧巻の光景に思わず「すごい…」と言葉を漏らす。

カラフルな乗客役たちはもちろんCGではなく、車両内の客席や手すり、掲出されている路線図といった大道具・小道具、さらには車窓を流れて行く光の粒にいたるまで、制作スタッフが作りあげたリアルなセット。CGや合成では醸し出すことのできない独特の空気感の中で撮影は順調に進み、CMの撮影を終えると、続いて同じ車両セット内でグラフィック広告用のフォトグラファーによる撮影がスタート。

カラフルな乗客役たちを交えてのジャムセッションで、次々とポーズをとる木村。チェック用のディスプレーにその様子が映し出されるたびにスタジオ内で歓声が上がる。

最後のカットを撮り終え、フォトグラファーの「お疲れ様でした！」の声に、木村をはじめ、スタジオ内の全スタッフが大きな拍手で応える。制作スタッフのCGには頼らないリアルなセット作りが、CM同様、素敵なグラフィックを産んだ瞬間となった。

■木村拓哉 インタビュー

Q：Instagramやテレビ番組出演時など、OWNDAYSのアイウェアを着用いただいているのを拝見していますが、どのようなシーンで着用することが多いですか？

一番カジュアルで分かりやすく言っていいなら…「カッコつける時」です（笑）。もう、それ以外ないです。すごく助かっているのが、色ののったメガネ（サングラス）をかけた状態で番組等に出させていただく際、自分の中に「グラサンをしたまま出演するのは失礼じゃないか」という抵抗や引っかかりを感じることがあるんです。でも、今かけさせていただいているものもそうですが、「かけながらも自分の目の表情が相手や視聴者の方々に伝わる」ということが、ひとつ「かけていてもいいんじゃないか」と思わせてくれる口実になり、マインドを変えてくれる。そんな感じが非常にあります。なので、ちょっとカッコつけたい時はかけてます（笑）。

Q：豊富なレンズのカラーバリエーションについては？

今日スタッフの方に他のオススメカラーも見せていただいて、「イエロー」もすごくオススメだということで、さっき拝見しました。今かけさせていただいているのは「グリーン」なんですけど、このグリーンも大好きですし、イエローもいろんなシーンで使わせていただこうかなと思っています。

Q：色の濃淡については？

（OWNDAYSのカラーレンズは）色の入り方がすごく…「塩梅」がいい。「あんばい」って、字のごとく「塩梅」なんですけど、塩加減がバッチリなんです。なので、僕は多用させていただいています。あまり大きな声では言いたくないんですけど、「カッコつける時」です（笑）。

Q：新CMでは100種類以上ある豊富なカラーレンズをフィーチャーしていますが、「進化する大人」へ、カラーレンズ入りのメガネはいかがですか？

以前の僕のように、「カラーレンズをのせる＝サングラスをかける」という感覚だった方も、今回の僕のように、感覚や捉え方のニュアンスをちょっと変えていただくだけでいいと思うんです。普段、よりクリアにものを捉えたいからメガネをかけられていると思うんですが、ただのサングラスではなく、ご自身の視力に合わせたレンズを入れれば「ものも見える」し、「光や紫外線にも対応できる」し、そして「カッコつけられる」！大人がカッコつけていないと、若い世代の人たちが「あの人カッコいい」と思ってくれない。それは女性も含めて。メガネをかけている・いないに関わらず、ご本人のモチベーションが上がっている状態が周囲に伝われば、ものを作ったりクリエイティブな何かに探求したりする際の「熱」にも変わるんじゃないかなと思います。みんなでそういう（良い刺激を与え合う）関係になれたらいいな、と思います。

Q：新CMの撮影はいかがでしたか？

黒田（秀樹）監督が毎回独特の世界観を用意してくださるので、前回に引き続きカラーレンズということもあり、色彩豊かな画角になっていると思います。こんなアナログに、実際のキャストの皆さんにカラーマスクを被って席に座っていただいて…。「皆さん見えてるんですか？」って聞いたら、「ぼんやりと…」って皆さん口を揃えておっしゃっていました。（それを聞いて）「すげぇ撮影してんな」と思いました。

Q：今年の夏も猛暑が予想されていますが、暑さ対策として特に気を使っていることは？

基本、外出する時は（カラー入りのアイウェアを）かけるようにしています。車を運転するのも好きなので、そういう場合は確実にかけた状態で運転していますし、外を歩く際にも乗せていますね。

■木村拓哉がCMで掛けている眼鏡のモデルは？

・「色の地下鉄」篇

ヨーロピアントラッドの気品が漂う、洗練されたウェリントン型。

力強さを感じるフォルムと、上下の縁の太さにコントラストを持たせたデザイン設計が、凛とした存在感と知的な表情を引き立てる。クラシックでありながら重たくなりすぎず、洗練された佇まいに。左テンプルには【OWNDAYS switch logo】をさりげなくあしらい、主張しすぎない上質なアクセントをプラス。トラッドとモダンが調和した、日常に品格を添える一本。

品番：OB2020G-5A

フレームカラー：C1ブラック

レンズカラー：オパールグリーン（赤系と青系の色のカットする効果が強く、目の疲れがたまりにくい。最も視界を自然に見せる効果がある）

金額：17,800円（カラーレンズ代込み・税込）

・「水のように」篇

スタンダードの真価、スタイルを確立させるウェリントン型（CM着用モデル）。

サイドに合わせたヴィンテージライクなテンプルが、フロントの端正な表情とは異なる上品な横顔を演出します。タイムレスなデザインの砂時計をモチーフにしたメタルパーツがアクセント。かける人それぞれの魅力を引き出す、奥行きのある一本。

品番：OB2015G-5A

フレームカラー：C1ブラック

金額：13,800円

■関連リンク

OWNDAYS COLOR LENS 特設ページ

https://www.owndays.com/jp/ja/news/color

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35