アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘終結に向けた合意が14日にも署名される予定だと主張するなか、イスラエルが14日、再び隣国レバノンを攻撃し、イランが反発を強めています。

トランプ大統領は13日、SNSへの投稿で、イランは「もはや核兵器を望んでおらず、 核兵器を保有することはないだろう」とした上で、戦闘終結に向けた合意が14日に署名されるとの見通しを示しました。また、「全ての状況が落ち着いた適切な時期」に、イランの高濃縮ウランを回収し、「希釈・破壊する」としています。

一方、イランメディアは14日、交渉に関わる関係者の話として、合意について「まだ何も確定していない」「たとえイランの主張がすべて考慮されたとしても14日までに、合意が締結されることはないだろう」と報じました。

こうした中、イスラエルは14日、レバノンの首都ベイルートの郊外を攻撃しました。ネタニヤフ首相は親イラン組織「ヒズボラ」を標的にしたと主張していますが、AP通信によりますと3人が死亡したということです。

これに対し、イランの軍幹部は、「停戦合意にもかかわらず攻撃された」「これらの犯罪が、何ら報いを受けずに済むことは決してない」と述べ、イスラエルへの報復攻撃を示唆しました。

イランはこれまでもアメリカとの合意の条件にイスラエル軍による「ヒズボラ」への攻撃の中止も求めていました。

トランプ大統領も、「合意が目前に迫っているこの特別な日に決してあってはならない」と、イスラエルの攻撃を批判した上で、「当事者は自制すべきだ」と述べ、軍事行動の抑制を求めました。