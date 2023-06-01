高市首相は、イギリスとのスターマー首相と会談し、エネルギーを含む経済安全保障やサイバー分野などでの協力を強化する方針で一致しました。

高市首相とスターマー首相との会談は、14日、イギリス首相官邸で行われました。政府関係者によりますと、首相官邸内の高市首相の控室は、「憧れの政治家」だとするサッチャー元首相の執務室だったということです。

高市首相「（イギリスは）日本にとって大切な重要な同志国であります。今やGCAP（日英伊の次期戦闘機開発計画）も含めて準同盟国とも言えるレベルに達していると私は考えています」

両首脳は、エネルギーを含む経済安全保障やサイバー分野などでの協力をさらに強化する方針で一致しました。

また、高市首相は、15日からフランスのエビアンで開幕するG7サミットで、自身が提案する予定のエネルギー安全保障の強化策や重要鉱物の「共同備蓄構想」を説明し、スターマー首相は賛同しました。両国は、経済安全保障協力に関する共同宣言を出しました。

高市首相は、サミットを前にイタリアのローマも訪れ、メローニ首相とも首脳会談を行い、エネルギー供給や重要鉱物の共同備蓄構想について賛同を得たい考えです。