11日（現地時間10日）に開幕したサッカーW杯中南米大会。あす15日（現地時間14日）に初戦を迎える日本代表の全試合を、文化放送は中継する。15日のオランダ戦、26日のスウェーデン戦の実況を担当する同局の長谷川太アナウンサー（60）は「想像力で楽しむサッカーを堪能してほしい」と呼びかけている。

普段は同局の野球中継「ライオンズナイター」や競馬中継などをを中心に30年以上のキャリアがある。さらにサッカーでは98年フランス大会から5大会や五輪など国際大会を実況してきた。「リスナーの皆さんには午前中の試合こそ学校や会社でこっそり聞いてほしい」と、ラジオならではの聞き方をおすすめする。

野球と違って、切り替えが早く45分の長丁場となるサッカー。情報の整理と、想像力をかきたてる放送が鍵になる。「野球と違って区切りがないので状況や得点などを3〜5分に一回は伝えたい。さらにサイドを表す言葉が難しいからこそ、“メインスタンドとバックスタンド”というように右と左と言葉を使わずに伝えるようにしたい」と話す。

さらに想像力をかき立てるような実況のため、海外サッカーの実況を参考にする。「ポルトガルの実況アナウンサーはシュートが外れると“神は彼の左足を見損なった”というようにポエムのようになっている。逆にヨーロッパのアナウンサーは淡々としゃべる。そのハイブリットな実況で歓喜の瞬間を伝えたい」と意気込む。

実況の支えとなるノートには森保監督からもらったステッカーが貼られている。「千葉合宿でラジオでも中継しますとお伝えしたら“日本の皆さんに応援していただけるにしてください！盛り上げてください！”と逆にエールをもらって、バックの中から自作のステッカーを100枚ぐらいもらいました」と明かす。「優勝の場面をしゃべることが理想ですが、並大抵の挑戦ではないからこそ声で日本代表を盛り上げたい」。決戦の幕はまもなくあがる。

――以下、実況アナウンサーの意気込み

小宅世人アナウンサー（第2戦担当）

「国際大会の舞台で、日の丸を背負って戦う日本の選手たちの姿を実況するという夢を持って文化放送に入社しました。今から緊張とワクワクが止まりません。世界の強豪国も豪華なメンバーが揃っていますが、SAMURAI BLUE の選手たちならどんなに高い壁も超えていけると信じています。前回は1人のファンとして熱狂したワールドカップ。今度は自分の持っている120％の力を尽くして、最後まで精一杯熱い実況をお届けします！」

高橋将市アナウンサー（決勝トーナメント担当）

「今回、初めてサッカーW杯中継を担当します。サッカーは野球と違って人とボールが常に動き、攻守が頻繁に入れ替わります。リスナーに展開をわかりやすく伝えつつ、選手のテクニックの凄さを言葉で伝えられるように頑張ります！史上最強と言われる今大会の日本代表が試合でどんなプレーを見せてくれるのかワクワクしています。誰にも負けない熱量で、実況を通して日本代表にパワーを送ります！」