日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）の1次リーグ初戦でオランダと対戦する。日本サッカー協会（JFA）が14日、公式YouTubeチャンネル「JFATV」を更新。日本代表・森保一監督（57）がMF遠藤航（33＝リバプール）のチーム離脱を選手に伝えた際のミーティング映像が公開され、大きな反響を呼んでいる。

動画ではミーティングで選手たちを前に森保監督が「インフォメーションがあります」と切り出し「航…離脱してもらうことになりました」と苦渋の決断を伝えた。

「メディカルとも相談してトータルの状態をずっとつぶさに見てきて。航はワールドカップに出るために即手術をしてくれて、ケガの後頑張ってリハビリを続けてくれたけど、初戦、そしてワールドカップ全体を含めて100％回復するのは難しいということで離脱という話を昨日させてもらいました」

メンバーの前で話をすることを打診したものの、「告げずにチームを離れたい」という遠藤本人の意思を尊重したことも明かされた。

そして新主将に指名された板倉が前に出てあいさつ。「航君とも話をしましたけど…」と話したところで10秒ほど絶句。「前回のワールドカップから航君がチームを引っ張ってここまで来て…相当悔しかったと思う」と涙を流しながら語った。最後は「しっかりこのメンバーで…優勝しましょう」と力強く呼びかけた。

この動画に「板倉のスピーチ感動した」「板倉の挨拶のところ、泣けた…」「まさか遠藤離脱のところまで見せてくれるとは思わなかった…板倉頼んだぞ」「板倉のとこもらい泣きしちゃったわ」「板倉主将の言葉感動した」などのコメントが寄せられた。