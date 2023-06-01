ここ数年、昭和から平成初期にかけてのフィルムカメラをモチーフにした超小型デジタルカメラが静かな人気を集めている。筆者もその流れに乗り、発売直後から話題になったKodak Charmeraを入手したひとりだ。ブラインドボックス形式という販売方法も話題となり、欲しいカラーを選べないにもかかわらず人気は高く、筆者は結局メルカリで少しプレミア価格を払って購入した。

Kodak Charmeraは1987年発売の使い捨てフィルムカメラ「FLING」をオマージュしたデザインで、見た目の完成度は非常に高い。しかし使い込むうちに気になる点がひとつ見えてきた。後に家族へ譲った際にも同じ不満を口にされたので、おそらく筆者だけの感覚ではなかったのだろう。その不満を驚くほどシンプルな方法で解決した製品を見つけたので今回は紹介したい。

やっぱりフリップする液晶ファインダーは正義だ

見た目だけならKodak Charmeraも今回のミニ・フリップカメラも非常によく似ている。

正面から見比べると大きな差は感じない

どちらもレトロな使い捨てカメラ風デザインで、ポケットに収まるサイズ感もほぼ同等だ。しかし実際に使い始めると決定的な違いが見えてくる。

それは自撮り性能である。

Kodak Charmeraはレトロカメラとしては魅力的だが、自撮りや複数人でのグループ撮影が意外と難しい。軽量コンパクト故、カメラを腕いっぱいに伸ばして撮影することはできるものの、撮影者がどこまで写っているのか確認する手段がほぼ無い。昔のインスタントカメラでも自撮り用ミラー程度は付いていた製品があったが、それすら無いのである。

もちろん「そんなギミックは不要だ」という考え方もある。デザイン優先で徹底的にノスタルジックに仕上げるという方向性も正しい。しかしトイカメラというジャンルは、遊び心と実用性のバランスも大切だと筆者は考えている。

そこで見つけたのが、このミニ・フリップカメラだ。

液晶ビューファインダーは180度回転可能

背面の液晶を引き起こすと、そのまま180度回転する。もちろん画像も上下反転する。撮影者はカメラ正面側に向いた液晶画面を見ながら構図を確認できる。メーカー名称らしい名称は見当たらないため、筆者は勝手に「ミニ・フリップカメラ」と呼ぶことにした。

スペックはシンプルで、静止画・動画撮影に対応。記録媒体はmicroSDカードを使用し、USB Type-Cで充電する。液晶画面による再生も可能で、最近の超小型デジタルカメラとしては標準的な構成である。

ちなみに本体には「1982」と大きく記されている。Kodak Charmeraの1987年に対して5年ほど古い数字だが、その意味はよく分からない。日本のカメラ史で1982年といえばAF（オートフォーカス）化や電子化が進み始めた時代であり、コンパクトカメラ市場が急速に拡大していた頃でもある。単なるデザイン上の演出かもしれないが、なかなか味わい深い数字だ。

付属品はネックチェーンやキーホルダーなど定番構成

パッケージ内容も実にシンプルである。ネックチェーンやキーホルダー金具、簡単な説明書など、このジャンルのお約束とも言える内容だ。もちろんブラインドボックス販売ではなく、購入前に何が届くか分かる安心仕様である。

記録媒体はmicroSDカード、充電はUSB Type-C

記録メディアはmicroSDカード。最近ではスマホですらmicroSD非対応機が増えたが、この種のカメラではまだまだ現役だ。USB Type-C対応なので充電環境にも困らない。

そして最大の魅力はやはりフリップ液晶である。

ミニカメラ最大の用途は自撮りかもしれない

このサイズのカメラは画質勝負ではない。むしろ気軽に持ち歩き、思いついた瞬間にエモい写真を撮影することに価値がある。その際、自撮りやグループ撮影が簡単に行えることは想像以上に大きい。

撮影者側でレイアウトを確認できる安心感

液晶が180度反転することで、被写体配置や背景とのバランスを事前に確認できる。極めて単純な仕組みだが、実用面では圧倒的な差になる。なぜKodak Charmeraがこの機能を搭載しなかったのかは分からない。コストなのか、ブランドとしてのデザイン優先なのか。しかし実際に使うと、この差は非常に大きい。

撮影したデータの取り込み方法も簡単だ。

USBケーブル接続でも直接アクセス可能

microSDカードを抜いてカードリーダー利用も可能

USB Type-Cケーブルでパソコンやスマートフォンへ直接接続しても良いし、microSDカードを抜いてカードリーダー経由で取り込んでも良い。Galaxy Z FoldシリーズのようなUSBホスト機能対応端末なら、その場で画像確認も簡単である。

ブランド力と実用性は必ずしも一致しない

こうして比較してみると、ブランド力と使い勝手は必ずしも比例しないことが分かる。もちろんKodakという名前が持つ魅力は大きい。しかし1700円前後という価格で、この便利なフリップ液晶を搭載したミニ・フリップカメラの実用性は予想以上に高かった。

今回改めて感じたのは、小型ガジェットの世界ではブランドだけが価値を決めるわけではないということだ。

確かにKodak Charmeraの持つブランド力やストーリー性は魅力的である。しかし実際に日常で使うとなると、撮影者自身が構図を確認できるフリップ液晶の便利さは圧倒的だった。わずか数センチ四方の小さなカメラに搭載された機能だが、体験価値への影響は非常に大きい。

最近のスマートフォンはAI補正や数億画素競争へ進んでいる。しかし一方で、このようなトイカメラには「撮ることそのものを楽しむ」という別の価値がある。今後はレトロデザインだけでなく、遊び心と実用性を両立した製品がさらに増えていくのではないだろうか。

少なくとも筆者が普通の人へ薦めるなら、現時点ではKodak Charmeraよりこちらのミニ・フリップカメラである。次回Kodakが新モデルを出すなら、ぜひこのフリップ液晶を取り入れてほしい。ブランドは機能に勝てるのか。それとも機能がブランドを追い越すのか。そんなことを考えながら、この小さなカメラをしばらく持ち歩いてみようと思う。

製品名 発売元 実売価格 LK-030 - 1700円