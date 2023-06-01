【掌動EXCEED仮面ライダー2】 6月15日 発売 価格：1,980円

バンダイは、食玩「掌動EXCEED仮面ライダー2」を6月15日に発売する。価格は1,980円。

食玩フィギュア「掌動（SHODO）仮面ライダー」シリーズが誕生10周年を迎えてリニューアルした「掌動EXCEED仮面ライダー」の第2弾が登場。シリーズ初となる、複眼にクリアパーツを使用し、意匠の造形とクリアを活かした彩色でマスク再現度が飛躍的に向上している。

ラインナップは「仮面ライダーカブト」より仮面ライダーカブト ライダーフォーム、仮面ライダーガタック ライダーフォーム、「仮面ライダーフォーゼ」より仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ、「仮面ライダーギーツ」より仮面ライダータイクーン ニンジャフォームの4種類となっている。

1種あたりの彩色工程数が約20工程から約40工程へ倍増しており、デザイン再現度が圧倒的に進化。食玩の限界に挑んでいるほか、武器・交換顔パーツ・攻撃エフェクトパーツなど豊富な拡張パーツがフィギュア本体とセットで収録されている。

「掌動EXCEED仮面ライダー2」

・彩色済みフィギュア一式（全4種）

1．仮面ライダーカブト ライダーフォーム

2．仮面ライダーガタック ライダーフォーム

3．仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ

4．仮面ライダータイクーン ニンジャフォーム

・ガム（ソーダ味）1個

(C)石森プロ・東映

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※発売日は流通により前後する場合があります。