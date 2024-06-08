女性9人組「NiziU」が14日、東京ドームで2大ドームツアーの最終公演を行った。歌手の西野カナ（37）がサプライズで登場し、会場が沸き立った。

西野のカバー曲「Dear…」を歌唱中、バックステージから西野本人が現れ、観客は大歓声。10人で美しいハーモニーを奏でたのち、続けて西野とNiziUのコラボ曲「LOVE BEAT （feat. NiziU）」を初披露した。

歓声を受けた西野は「めっちゃうれしかった。こんな記念すべき日に、共演させてもらえて、こんな温かく迎えてもらえてめちゃくちゃ光栄でしたし、一生忘れられない日になりました」と満面の笑顔で応えた。NINAは「めっちゃ泣きそうでした」と口元を押さえ、RIMAは「RIO泣いてたよ」と笑った。

ドームツアーのテーマはTHE CINEMA。「Love ＆ Like」では、まるで映画を撮影しているかのようにカットをかけて始めると、RIKUとNINAがパワフルな歌声を響かせ拍手喝采となった。また、メンバーそれぞれの個性を生かしてソロパフォーマンスを9曲行い、新たな魅力を輝かせた。

MAYAが「今日は特別な方にいらしていただいております！J.Y.Parkさん！」と紹介し、会場が沸き立つ場面も。プロデューサーのJ.Y.Parkが客席から笑顔で手を振ると、MAYAは「私たちもこの感じ懐かしいね。今日はたくさんのWithU（ファンの総称）の皆さん、たくさんの方々が見ていらっしゃるということで、私たちも皆さんのことを最高に幸せにしたいと思います」と気を引き締めた。

グループにとって3年半ぶり2度目の東京ドーム公演。前回はコロナ禍で観客が声を出せなかった。この日は終始大きな声援を浴び、アンコールでMAKOは大号泣。「感謝！感激！大感動です！」とファンへの愛を伝えた。MAYAは「NiziUとしてデビューさせていただいてから、いろんな舞台を積んできて、ドームっていう場所がどれだけ大きい場所なのか、ここまでのハードルって凄い高いなと感じるんですよ。でも、3年半ぶりに9人みんなで立てたことが、本当に本当に幸せ」とこみ上げる思いを語った。

アンコールでは、メンバーに向けたサプライズとして、これまでの軌跡をたどるVTRが流れたのち、全観客から「誰も見たことのない景色をNiziUと一緒に見つけていく」というスローガンが掲げられた。会場に広がるメッセージを目にしたメンバーたちは「嘘、待って。すごいんやけど」と再び涙。さらに、最終曲「Need U」の歌唱を始めると、メロディがストップしたのち、サプライズで家族のボイスメッセージやスタッフからの手紙が公開された。9人はステージ上で円陣を組み、泣き崩れた。涙するファンと同曲を合唱し、メンバーたちは「ありがとう！ありがとう！」と繰り返し口に。5周年イヤーのメモリアルなドーム公演は、会場全体が温かい愛で一つになる感動のフィナーレとなった。