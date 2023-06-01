久保史緒里が「やかんの麦茶」CM『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』に登場！しんちゃんに恋するお嬢様“あいちゃん”役に

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久保史緒里が「やかんの麦茶 from 爽健美茶」の実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』に登場する。

■久保史緒里演じるお嬢様・あいちゃん（25歳）の見せる“めんどうだけど、愛おしい”関係性に注目

「やかんの麦茶 from 爽健美茶」が展開する実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』。そのシーズン2が4月から公開され、総視聴数2100万回を突破し、国内外で大きな注目を集めている。

そして新キャストに久保史緒里が登場。久保が演じるのはしんちゃんに恋するお嬢様・酢乙女あいで、大人になった“あいちゃん”が初登場する第3話「一途なあいちゃんだゾ！」篇が6月15日よりコカ・コーラ公式YouTube や公式SNS で公開される。

5月に公開されたシーズン2第2話では、野村康太演じるカスカベ防衛隊の一員の風間くん

（25歳）と高橋文哉演じるしんのすけ（25歳）が久しぶりに再会。大人になっても変わらないしんのすけと風間くんの友情、風間家の変わらない“めんどうだけど、愛おしい家族”ならではのひとときが描かれた。

そして最新話となるシーズン2第3話では、久保史緒里演じるしんのすけに恋するお嬢様・酢乙女あい（25歳）が登場。大人になっても変わらないしんのすけへの想いと、プロポーズ作戦を決行する乙女なあいちゃんの姿が描かれる。さらに、あいちゃんにとって家族同然のボディーガード・黒磯役を、俳優の池田成志が演じ、陰ながらあいちゃんを支える。これまで描かれてきた野原家や風間親子に続き、あいちゃんと黒磯 の“めんどうだけど、愛おしい”関係性を描いたストーリーとなっている。

また、本編の告知映像として新CM「夏もやかんの家族だゾ！」篇（30秒）が、テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系列）の放送枠にて6月20日より放映される。

■春日部の和やかな空気の中で行われた撮影現場

今回の撮影は、クレヨンしんちゃんゆかりの地・春日部にて実施。まずは、あいちゃんと黒磯のシーンからスタートし、久保とや池田はともに原作さながらの衣装に身を包み、高い再現度で現場を沸かせた。

その後は商店街へ場所を移し、チーター親子らも加わって、にぎやかな雰囲気のなか撮影が進行。劇中では雨を降らせる大掛かりなシーンの撮影も行われたが、久保も高橋も終始笑顔で撮影に臨み、現場は和やかな空気に包まれた。

また、池田演じる黒磯がサックスを吹くシーンでは、黒磯らしい渋さと大人のかっこよさあふれる姿に、思わず現場スタッフからも歓声が上がる一幕も。

キャスト陣の息ぴったりな掛け合いと、春日部の街並みならではの空気感に包まれながら、終始温かな雰囲気で撮影は終了しました。

さらにその後のインタビュー撮影では、久保への“黒磯ドッキリ”も敢行。池田が役柄の黒磯さながらにそっと背後から見守るように近づく形でサプライズを仕掛けると、久保は「え!!ウソ!?黒磯!!ちょっと～（笑）」と驚きながらも大笑い。ドッキリは大成功となった。

■久保史緒里 インタビュー（一部抜粋）

Q:実写版で“大人になったあいちゃん”を演じると聞いたとき、率直にどんな気持ちでしたか？

久保：とてもうれしい気持ちもあったんですけど、やっぱり私自身もあいちゃんがすごく大好きな存在でしたし、実際に私も（原作やアニメを）見ていたので、同時に「務まるだろうか」という気持ちもありました。ただやはり、あいちゃんのお嬢様というアイコンが、時が経っても変わらずにいたらいいなという私の願いと、みなさまの思いを大切に頑張りたいなという気持ちでした。すごく緊張しました。

Q:以前SNSでみさえコーデの投稿をされており、クレヨンしんちゃん愛や再現度の高さに反響があったかと思います。今回のコーデのポイントや、演じるうえで原作やアニメを意識して大切にしたポイントを教えてください。

久保：（みさえの）コーデをやった時は、映画を観に行ってボロボロ泣きながら帰って。その感動が忘れられなくって、「かわいかったな、みさえさんのファッション」と思って、その帰りに似ている服を買いに行って「着よう！」と思いながら真似しました。

今回はあいちゃんということだったので、もちろん（アニメを）見て、いろんなあいちゃんの表情とかも見させていただいた中で、黒磯とあいちゃんの関係値って、時間が経って深まる部分もあれば、変わらない距離感もあるような、そんな気がして。そこはすごく大切にしながら撮影に挑みました。

あいちゃんの一番変わらないものってなんだろう？と思った時に、“しん様への愛”っていうのはきっとずっと変わっていないんだろうなと思ったので、それは常に心に留めて、撮影させていただきました。

Q:まさに、黒磯との共演も見どころでしたね！

久保：そうなんです！池田さんも（過去に）ご一緒させていただいたことがあったので、久しぶりにお会いできてすごくうれしかったですし、やっぱり初めて第一声で「黒磯」と呼ぶ時、自分で言いながらすごく震えました。「黒磯って言ってる！」みたいな気持ちに…。

池田：本当ですか？

（池田が背後からサプライズで登場）

久保：え!ウソ!?黒磯!!ちょっと～（笑）

池田：その感想は本当でございますか？

久保：（笑）。本当だわ。え、ちょっと!!黒磯すぎる!

池田：この裏に潜んでいました。

久保：え、ずっと？ 今ずっと聞いてたんですか？

池田：そうですよ!

久保：やだ、大変お待たせしました。黒磯～うれしい～!

Q:ドッキリ成功です！

久保：ドッキリ～（笑）！

池田：ははは（笑）、なんでこんなことをやらせるんですか？今日1日撮影してたもんね？

久保：でも本当に（黒磯は）あいちゃんのすぐそばにいつもいてくださるってことですね。

池田：そうでございます。

■【動画】コカ・コーラ公式 YouTube 第3話「一途なあいちゃんだゾ！」篇

■関連リンク

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久保史緒里 OFFICIAL SITE

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