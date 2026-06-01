Snow Man・宮舘涼太が『anan』最新号表紙に登場！時代を彩ってきたスーパースターに三変化

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Snow Man・宮舘涼太が6月24日発売の『anan』の表紙を飾る。

■宮舘が多くの人に愛される理由がギュッと詰まった誌上「宮舘シネマ」

カンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品され話題の6月19日公開の映画『黒牢城』や、先日最終回を迎えた主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』など、グループとしての活動はもちろん、俳優としても出演作が続くSnow Manの宮舘涼太が、黒豹のような俊敏さで、ソロ表紙を飾る。ソロ表紙に登場するのは、3度目となる。たくましい肩としなやかな二の腕が露わになった、精悍なボディラインに注目だ。

今回は、「SUPER STAR RESPECT」をテーマに、伝説のポップ・アイコン、史上最強のアクション俳優、世界的時代劇スターと姿を変え、時代を彩ってきたスーパースターに三変化。一挙手一投足にまで意識が行き届いた美しきポージングや力強い眼差しでカメラを見つめるセクシーな表情など、“舘様”の真骨頂ともいえるカットはもちろん、ミリタリー風の衣装に身を包んだワイルドな姿まで。宮舘が多くの人々に愛される理由がギュッと詰まった誌上「宮舘シネマ」を要チェックだ。

■ポップ、ワイルド、セクシーと、テーマを変え、3人の異なるスーパースターを演じる

まず撮影したのは「伝説のポップ・アイコン」をリスペクトし、ナポレオンジャケットに黒のハットやスパンコール付きの白グローブ、ティアドロップのサングラスをプラスしたコスチューム。衣装を纏い、メイクルームから宮舘が出てきた瞬間から「似合いすぎている！」と、スタッフから大きな拍手が。「今日は宮舘さんにさまざまなスーパースターを演じていただくのがテーマです」とスタッフが声をかけると、「かしこまりました」と一言。宮舘らしいロイヤルなリアクションに、スタジオ内は笑いに包まれる。そんなスタッフの期待に応えるかのように、スポットライトに照らされながらハットで顔を覆ったり、つま先立ちでポーズを決めたり、片手を高く突き上げたりと、指示が出る前に、次々にその世界観を表現する。一挙手一投足に意識が行き届いた美しいポージング＆カットに合わせて、色気たっぷりに表情を変える宮舘の高い表現力を余すところなく感じられる仕上がりとなっている。

2体目に撮影したのは「世界中の誰もが知るスカイアクション」の主人公をオマージュ。白のタンクトップ×ワークシャツ×ワークパンツに革のグローブやゴーグルを合わせた、ミリタリー風の衣装。スタイリッシュなイメージが強い、普段の宮舘とは一味違う野性味溢れる雰囲気に。衣装の雰囲気に合わせ、用意したイエローのバイクに寄りかかり、力強い眼差しでカメラを見つめたり、自らワークシャツをずらして肩を露わにするなど“ワイルド舘様”にモードチェンジ。

そんな宮舘の新鮮なポージングと表情は、6月17日発売（anan2500号）の次号予告で、一足早くチェック可能だ。撮影後のインタビューで「なで肩ですが、骨組みがしっかりしているところがポイント」と、自らの体の中でいちばん好きなパーツとして挙げた、たくましい肩のラインにも注目だ。

最後に撮影したのは、レザーのパンツ×スカートの袴風のボトムスに、レザー＆ファーのベストを重ねたオールブラックコーデ。マタギ風のNEO和装ルックで「往年の時代劇スター」を新解釈で表現。より現代的なニュアンスになるよう、グレーのカラコンを両目に入れて撮影したのも注目ポイント。中腰でカメラににらみを利かせたり、ファーのベストを力強く投げたりと、時代劇経験も多い宮舘ならではのポージングと表情で瞬時に世界観を作る。なかでも“黒豹“の如くカメラを下から覗き込む宮舘の力強い眼差しと、露わになった二の腕のしなやかさは圧巻で、表紙の1枚となった。

撮影後「オーダーの多い撮影で、大変でしたよね…?」と声をかけるスタッフに対し、「たくさん考えていただいて、うれしいです」とスタッフをいたわる一面も。そんな温かい人柄も想像しながら観ると、誌面のクールな表情とのギャップをより楽しめるはず。ポップ、ワイルド、セクシーと、テーマを変え、3人の異なるスーパースターを演じた。

インタビューでは、6月19日公開の映画『黒牢城』の撮影秘話や時代劇に参加することへの想いなど、演技に関する内容、特集にちなんだボディメイクに関する意識も深掘り。『黒牢城』の役作りのために7kg増量し、ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』でアンドロイドを演じるために7kg減らしたと語る。「増やすのも、減らすのも正直大変だった」と語る宮舘が、“常に動ける体”でいるために日頃から心がけていることとは？さらに俳優として多方面で活躍するメンバーから刺激を受ける、意外な瞬間についてもトーク。宮舘涼太のいまの想いをたっぷりと掲載されている誌面をぜひチェックしよう。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.06.24 ON SALE

『anan』2501号

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/