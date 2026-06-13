熊本県八代市と上天草市の海上を架橋で結ぶ「八代・天草シーライン」構想に地元の熱視線が注がれている。

実現すれば、天草市本渡と九州自動車道・八代インターチェンジ（八代市）の所要時間は約１時間で従来から半減。台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が菊陽町に進出して以降、県内では経済効果の「南北格差」が指摘されているが、地元自治体などで組織する建設促進協議会は「構想が県南の新時代を切り開く」と期待を膨らませる。

◆「構想で活性化」

「シーラインが実現することで県南と天草の交流、連携が強化され、地域産業や観光の活性化、災害時の代替ルートの役割も担うことが期待される」。金子国交相は３月の定例会見で、構想への思いを語った。

構想では、八代市の八代港と上天草市の阿村港の海上に延長約８・８キロの橋を架けて両市を結ぶ。今年度は、関係機関の「勉強会」が「検討委員会」に格上げされ、道路交通の課題や需要の把握といった踏み込んだ議論が進む見通しだ。

金子氏は両市を含む熊本４区の選出で、当選１０回の衆院議員。八代市で１月に開催された構想推進大会にも出席するなど、積極姿勢が地元にも力強い存在となっている。

橋は観光資源としての可能性も秘める。開通すれば、東京湾アクアラインの「アクアブリッジ」（延長約４・４キロ）の約２倍で、日本で最も長い橋となる。八代市企画政策課の担当者は「定住人口の増加に加え、経済や観光への好影響も視野に入る」と話す。

◆始まりは約４０年前

構想のきっかけは、当時の細川護煕知事が１９８５年の講演会で、熊本都市圏と周辺の主要な市を９０分でつなぐ構想を示したことだった。

その中で海上道路案が浮上し、８９年に八代・天草架橋建設促進期成会が設立され、官民で機運が醸成された。２０１９年にシーラインの名称が採択され、その２年後には建設促進協議会が発足した。

国交省と県、八代市、上天草市は２４年、「八代・天草シーラインに関する勉強会」を設置。国交省九州地方整備局によると、勉強会は３月までに４回あり、防災や観光、産業の波及効果を中心に議論してきた。格上げされる検討委では、道路に特化した具体的な需要を探り、事業化への本格的な議論に移る。

◆交通網整備へ

実現に向けた動きが加速化した背景には、ＴＳＭＣの県内進出がある。

八代市には九州新幹線の駅があり、大型客船が寄港する港湾もある。県は半導体関連産業の進出も見越し、県営工業団地の造成を決定。企業進出を促すための輸送網の再構築の一環で、構想が再び着目されることになった。

関係者が「絵に描いた餅ではなく、シーライン構想が現実味を帯びてきた」と口をそろえる中、同市の小野泰輔市長は「熊本全体の潜在能力が非常に高まっている。コロナ禍が明けてインバウンドも伸びている」と強調する。

天草を含んだ県南を一体化した広域観光圏を形成する上で、強力な推進力となるシーライン。実現には巨額の事業費が必要で、費用対効果など乗り越えるべき課題も多い。

地元の熱意届け

記者は水俣市を拠点に取材をしている。水俣病問題を巡る取材では、八代海沿岸での被害を調べるため、何度も天草地域に足を運んでおり、鹿児島県の港から目指したことは一度や二度ではない。

「八代・天草シーライン」構想で示される橋については、「ここにあったら」と考えることも多いが、文字通り「夢の架け橋」だと思っていた。

しかし、夢は近年、具体化に向けて１段階ギアチェンジしたように取材を通じて感じた。地元の熱意を中央（東京）に届け、関係者には夢を引き寄せてほしい。（白石一弘）