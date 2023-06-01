元乃木坂46久保史緒里（24）が15日公開の「やかんの麦茶from爽健美茶」実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃんやかんの家族だゾ！」シーズン2第3話「一途なあいちゃんだゾ！」編に登場する。

同シリーズは、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描くオリジナルショートムービー。4月から公開され、総再生回数2100万回突破の人気シリーズとなっている。

最新話で久保は高橋文哉（25）演じるしんのすけに恋するお嬢様の酢乙女あい役を演じる。大人になっても変わらないしんのすけへの思いと、プロポーズ作戦を決行する乙女なあいちゃんの姿を描いている。

また、あいちゃんにとって家族同然のボディーガード黒磯役を池田成志（63）、しんのすけにライバル心を燃やすチーター役を吉村界人（33）が演じる。

久保は大人に同作出演を「とてもうれしい気持ちもあったんですけど、やっぱり私自身もあいちゃんがすごく大好きな存在でしたし、実際に私も（原作やアニメを）見ていたので、同時に『務まるだろうか』という気持ちもありました」という。「ただやはり、あいちゃんのお嬢様というアイコンが、時が経っても変わらずにいたらいいなという私の願いと、みなさまの思いを大切に頑張りたいなという気持ちでした」と述べた。

チーター役の吉村は「共演させていただいた皆さんとは、初対面とは思えないくらい打ち解けた空気で、撮影に楽しく参加することができました」とした。演じたチーターについて「少し変わり者ですが、ぜひ笑っていただけたらうれしいです。春日部の世界に呼んでいただけたことに心から感謝しています」とコメントした。