◇F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGP決勝（2026年6月13日 スペイン・バルセロナ カタルーニャ・サーキット＝1周4.657キロ×66周）

過去7度の総合王者を誇るフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）がメルセデス時代の24年ベルギーGP以来約2年ぶり、昨年の移籍後は初となる優勝を飾り、歴代最多記録を自ら更新する通算106勝目を挙げた。今季開幕からのメルセデス勢の連勝も6で止めた。

ポールポジション（PP）から出たメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が2位、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が3位。第2戦中国GPから5連勝中だったメルセデスの19歳アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）は終盤のマシントラブルでリタイアした。

ラッセルが好スタートを切り、ソフトタイヤで出た2番手ハミルトンが12周目にピットインすると、ラッセルも13周目にハードタイヤへと交換した。28周目にハミルトンが2度目のピットイン。2番手に浮上したアントネッリが同僚ラッセルを猛追し、1秒差以内の激しいバトルを繰り広げた。

ラッセルが37周目に2度目のタイヤ交換を行い、アントネッリも38周目にピットインしたため、この時点でハミルトンが先頭に立った。41周目にアストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）のマシンがグラベルでストップ。バーチャルセーフティーカー（VSC）が入ったタイミングでハミルトンは新しいタイヤに履き替える幸運に恵まれ、トップをキープしたままメルセデス勢との差を広げて逃げ切った。

ハミルトンは無線で「みんな、ありがとう。夢をかなえてくれたみんなの努力に感謝する。感謝しきれないぐらいだ。みんながいなければ実現できなかった」とスタッフ、クルーに感謝。マシンを止めると待ち受けるスタッフの中に飛び込んで喜びを分かち合った。

▽決勝順位

(１)ハミルトン（フェラーリ）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)ノリス（マクラーレン）

(４)フェルスタッペン（レッドブル）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ハジャー（レッドブル）

(７)ガスリー（アルピーヌ）

(８)コラピント（アルピーヌ）

(９)ローソン（レーシングブルズ）

(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)サインツ（ウィリアムズ）

(13)オコン（ハース）

(14)ペレス（キャデラック）

リタイア ルクレール（フェラーリ）

リタイア アントネッリ（メルセデス）

リタイア ベアマン（ハース）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）

リタイア アルボン（ウィリアムズ）

リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）

リタイア ボッタス（キャデラック）

リタイア ストロール（アストンマーチン）