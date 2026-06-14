ミンソクが楽しみにしている記念日とは？『10回切って倒れない木はない』後日譚、2人の「愛らしい一日」を描いたHuluオリジナルストーリー第10.5話を配信開始！
日本テレビ系列で本日6月14日最終回を迎えた、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。
最終回放送終了後よりHuluで、地上波本編では描かれなかったミンソクと桃子の《愛らしい一日》を描いたオリジナルストーリー第10.5話「思い出せない記念日」の独占配信を開始する。
幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。
後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。
悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。
幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。
自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない……その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。
そして、日本で出会うミンソクと桃子。
が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。
『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。
この言葉が二人を繋いでいたことを……。
その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。
しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった……。
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主人公のキム・ミンソク/青木照を志尊淳、ミンソクと惹かれあう河瀬桃子を仁村紗和、桃子に恋心を抱く御曹司・山城拓人を京本大我、謎の令嬢・新海映里を長濱ねるが演じる。
主題歌は昨年25周年アニバーサリーイヤーをむかえたアーティストAIが、本作のために書き下ろした楽曲『It’s You』。
日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）
＜10.5話あらすじ＞
最終話から少し後のお話。
「明日、記念日だね」突然のミンソクからの言葉に慌てふためく桃子。
全く身に覚えのない《謎の記念日》の正体とは！？
タイムリミットは、ミンソクが診療所にやってくる夜7時。
そこで、風見診療所のメンバーたちが【特別捜査班】を結成！過去の二人のやり取りから、記念日の謎を推理していく。さらに、映里も現れて…！？
果たして桃子は無事に正解を導き出せるのか？《ドタバタ推理劇》が今、幕を開ける！
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ミンソクと桃子の「これまで」と「これから」を味わうことができるスペシャルなサイドストーリー。地上波本編もHuluにて全話配信中だ。
【Huluオリジナルストーリー第10.5話PR映像】
●Hulu視聴ページ：第10.5話「思い出せない記念日」