日本テレビ系列で本日6月14日最終回を迎えた、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。

【写真】ミンソクが言う「記念日」とは…？

最終回放送終了後よりHuluで、地上波本編では描かれなかったミンソクと桃子の《愛らしい一日》を描いたオリジナルストーリー第10.5話「思い出せない記念日」の独占配信を開始する。

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない……その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを……。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった……。

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主人公のキム・ミンソク/青木照を志尊淳、ミンソクと惹かれあう河瀬桃子を仁村紗和、桃子に恋心を抱く御曹司・山城拓人を京本大我、謎の令嬢・新海映里を長濱ねるが演じる。

主題歌は昨年25周年アニバーサリーイヤーをむかえたアーティストAIが、本作のために書き下ろした楽曲『It’s You』。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜10.5話あらすじ＞

最終話から少し後のお話。

「明日、記念日だね」突然のミンソクからの言葉に慌てふためく桃子。

全く身に覚えのない《謎の記念日》の正体とは！？

タイムリミットは、ミンソクが診療所にやってくる夜7時。

そこで、風見診療所のメンバーたちが【特別捜査班】を結成！過去の二人のやり取りから、記念日の謎を推理していく。さらに、映里も現れて…！？

果たして桃子は無事に正解を導き出せるのか？《ドタバタ推理劇》が今、幕を開ける！

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ミンソクと桃子の「これまで」と「これから」を味わうことができるスペシャルなサイドストーリー。地上波本編もHuluにて全話配信中だ。

【Huluオリジナルストーリー第10.5話PR映像】



●Hulu視聴ページ：第10.5話「思い出せない記念日」