見た目がよく似ているかぶと大根ですが、実は植物としての分類や食感、味わいに様々な違いがあります。メディカルドック監修管理栄養士が、大根との違いをはじめ、かぶが持つ健康効果や食べる際の大切な注意点について詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「かぶ」は”何の栄養”が牛乳より2倍ある？大根との違いも管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

曽田 久美子（管理栄養士）

病院、老健で栄養士として給食管理に従事し、2025年管理栄養士国家試験合格。食に迷う人や食を大事にしたい人、食で体を変えたい人へ確かな情報を届けるべく、食で心と体を元気にする管理栄養士を目指す。

かぶとは？

アブラナ科の野菜で、丸い根の部分は柔らかくて甘みがあり、葉も栄養が豊富です。かぶの根は淡色野菜、葉は緑黄色野菜に分類されます。栽培期間が短く、種をまいてから収穫までおよそ一ヵ月半から二か月で収穫できます。耐寒性が強く、在来種は秋まき栽培が基本で秋冬が旬ですが、小かぶ品種は夏でも品種を変えたり産地を移すなどして栽培されています。大きさでわけると小かぶと大かぶがあります。大かぶは直径15センチほど以上のものをさし、聖護院かぶらが有名です。色分けすると、白かぶと赤かぶがあり、赤かぶは、表面だけ赤いものや、果肉の中も赤みがかっているもの、また茎や葉も赤いものがあり、たくさんの種類があります。赤かぶは表面の奇麗な色を活かして、漬物やサラダとして利用されることが多く各地域で赤かぶが栽培されています。また、別名はかぶら、すずなとも言われ、春の七草の1つです。

かぶと大根の違いは？

かぶと大根はどちらもアブラナ科に属する野菜ですが、かぶはアブラナ属、大根はダイコン属に分類される異なる植物です。かぶの食用部分は、主に胚軸（はいじく）と呼ばれる茎の基部が肥大した部分で、これに一部の根が含まれています。一方、大根は主根を中心に胚軸も含めて肥大したものです。こうした成り立ちの違いが、形や食感の差につながっています。味わいにも違いがあり、かぶは水分が多く、やわらかくて甘みがあり、加熱するととろけるような食感になります。そのため、離乳食ややさしい味付けの料理に向いています。大根は部位によって辛味の強さが異なり、先端部分ほど辛味が強い傾向があります。肉質は比較的しっかりしており、煮物にすると味がよく染み込み、かぶに比べて煮崩れしにくいのが特徴です。

かぶの健康効果

消化を助ける

かぶにはアミラーゼという酵素が含まれており、でんぷんを糖に分解する働きがあります。この酵素は消化を助け、胃腸への負担をやわらげてくれます。なお、アミラーゼは熱に弱いため、生やすりおろしで食べると働きを活かしやすくなります。

免疫機能の維持

かぶにはビタミンCやβカロテンが含まれています。ビタミンCには抗酸化作用があり、体内で増えた活性酸素から体を守る働きがあります。βカロテンは、必要に応じてビタミンAに変換され、皮膚や粘膜を健康に保ちます。また食物繊維は腸内環境を整えることで、免疫機能の維持をサポートします。

骨の健康維持

かぶの葉には特にカルシウムが多く含まれていて、カルシウムは骨の形成に欠かせない栄養素です。ビタミンDと一緒に摂取するとカルシウムの吸収を助けるのでかぶの葉と、しらすなどの魚類や天日干ししたキノコ類を一緒に炒めると、より効率よく摂取でき、骨の健康維持に役立ちます。

血圧調整

かぶにはカリウムが含まれており、腎臓でのナトリウムの再吸収を抑制して、尿中への排泄を促進することで、血圧を下げる作用があります。

かぶを食べる時の注意点

加熱しすぎない

かぶに含まれるビタミンCは水溶性のため加熱やゆで汁に溶け出すことで減少します。かぶは比較的短時間で柔らかくなるため、加熱しすぎないことが栄養素を保つポイントです。

葉も一緒に料理する

かぶには多くの栄養素が含まれていますが、特に葉には、βカロテン、カルシウム、ビタミンCが豊富です。葉も一緒に汁物に使用したり、炒め物にすると、効率よく摂取できます。葉は根に比べて傷みやすいので、購入後は新鮮なうちに調理するのがおすすめです。

汁も一緒に摂取する

かぶにはビタミンCやカリウムなど、水に溶けやすい栄養素が含まれています。ゆでるとこれらの栄養素はゆで汁に溶け出してしまうため、汁物にして摂取すると、溶け出たかぶの栄養素を摂取することができます。

「かぶの栄養」についてよくある質問

ここまでかぶについて紹介しました。ここでは「かぶの栄養」についてよくある質問に、メディカルドック監修管理栄養士がお答えします。

かぶにはどんな栄養が含まれていますか？

曽田 久美子

かぶの根にはカリウム、ビタミンC、食物繊維、アミラーゼが含まれています。葉には、さらにβカロテンやカルシウムが多く含まれます。

かぶは体にどんな効果があるのでしょうか？

曽田 久美子

カリウムは、体内の余分な塩分を排出し、高血圧やむくみの予防に効果があります。葉に多く含まれるβカロテンやビタミンCは抗酸化作用があり、活性酸素から体をまもり、免疫力を維持する働きがあります。食物繊維は、腸の動きを活性化し、腸内環境を改善する働きがあります。根には、アミラーゼも含まれ、消化を助けます。

まとめ

kabuには、いろんな栄養素が含まれますが、かぶ・根にはアミラーゼという消化を助ける酵素が含まれます。大根にも同じ酵素が含まれていますが、大根は辛味やえぐみを感じることがあります。かぶは、えぐみが少なく甘みがあるので、小さなお子さんでも食べやすい野菜です。また、葉にもたくさんの栄養素が含まれていますので、根と葉を両方食べることで、より多くの栄養素を摂取できます。

「かぶ」と関連する病気

「かぶ」と関連する病気は2個ほどあります。

各病気の詳細などはリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。



かぶに関連する病気

「かぶ」と関連する症状

高血圧骨粗鬆症

「かぶ」と関連している、似ている症状は2個ほどあります。

各症状の原因などはリンクから詳細記事をご覧ください。



関連する症状

便秘

消化不良

参考文献

今月の野菜－かぶ－2012年４月（農畜産業振興機構）

カルシウムの働きと1日の摂取量（健康長寿ネット）

食品成分データベース（文部科学省）