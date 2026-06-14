白髪ぼかしショート or ワンカラーショート、2026初夏にアカ抜ける大人ヘアの正解
ショートヘアは顔まわりがすっきり見える分、ヘアカラーの印象がダイレクトに伝わるスタイル。「白髪ぼかしの方がおしゃれ？」「それともワンカラーの方が上品？」と迷う方は少なくないでしょう。特に白髪が気になり始める世代では、“白髪ぼかし”と“ワンカラー”のどちらを選ぶかで悩む人も少なくありません。
ただ、2026初夏は“白髪ぼかしか、ワンカラーか”を選ぶ時代ではなく、“白髪との境界をどう見せるか”が鍵。そこで今回は、それぞれの特徴を比較しながら、今っぽくアカ抜けて見える大人ショートヘアの正解を解説します。
白髪ぼかしショートは“立体感”が魅力
白髪ぼかしショートは、白髪と地毛の境界を自然になじませながら立体感を演出しやすいスタイルです。
ワンカラーショートは“ツヤ感”が魅力
一方、ワンカラーショートは髪全体のツヤ感やまとまりを演出しやすく、上品な印象を作りやすいのが魅力。ダークブラウンやシアーブラウンなど、光をやわらかく反射する色味を選ぶことで、ワンカラーでも重たく見えにくくなります。
大切なのは、白髪が伸びても境界が目立ちにくい色設計にすること。自然なツヤ感のあるカラーは、ショートヘアをより洗練された印象に見せてくれます。
2026初夏の正解は“光を含みながらなじむカラー設計”
今季のトレンドは、「白髪ぼかし」「ワンカラー」の二択ではありません。重要なのは、“白髪との境界を感じさせず、自然に光を含んで見えるかどうか”。白髪ぼかしなら自然な立体感と透け感、ワンカラーならやわらかなツヤ感と、“髪が伸びても違和感が出にくいこと”をめざしましょう。
このように髪の明るさだけでなく、“白髪との境界の見え方”にも目を向けることが、ショートヘアを今っぽくアカ抜けて見せる近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼丸みショート or ハンサムショート、今っぽく見えるのはどっち？大人ショートヘアの正解