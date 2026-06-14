【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年6月〜7月の恋模様》
何事も実行するタイミングが想像以上に大切になります。人間関係の中でも“恋愛関係”はとても深く濃密なものだからこそ、誰もが願う幸せを掴むために“運勢の流れ”を意識してみませんか？ それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年6月〜7月の恋模様》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
6月は運気が特に強いとき。あなたの願いが叶いやすいときのため、思いや希望をストレートに伝えてみてください。一転、7月は運気が停滞するため現状維持となります。6月のチャンスを掴んで夢を実現してください。
6月は特に運気の弱いとき。自己主張は控えてトラブルを回避してください。思うことがあっても今は関係を変えたりするときではありません。7月も同様、現状維持の年運のため、受け身の姿勢を意識していきましょう。
Salasvan（サラスヴァン）
6月は決断するタイミングとして良いとき。ここで決めたことは長続きしやすいエネルギーのため、この機会に入籍・結婚・新居など決めてしまいましょう。一転、7月は運気が弱く停滞するため現状維持となります。
Bloomie（ブルーミー）
6月・7月ともに運気のサポートがありスムーズに事が運びやすいとき。躊躇せずにあなたの希望通りに物事を進めていきましょう。7月は決断のときを迎えるため段取りをして7月には決められるように動いていきましょう。
Ganarbien（ガナービアン）
長期に渡り停滞していた運気は6月に完全にあけて動き出しました。今まで我慢してきたことは手放して自分らしくある為の選択をしていきましょう。7月も同様、運気は上々です。新しい出会いも期待できそうです。
Palansophie（パランソフィー）
6月は特に運気が弱いとき。自己主張は控えて現状維持に徹しましょう。7月も弱いねんうんを考慮すると同様です。今は環境や関係を変えずにしばしの忍耐です。言いたいこともグッと飲み込むことであなたを守ってください。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
６月・７月ともに運気は弱く停滞するとき。特に６月は弱いときのためこちらから何かを提案したり希望を伝えても通りにくいときです。今は自我を出さずに相手に合わせていくことで穏やかに過ごしていきましょう。
Parvie（パルヴィー）
６月・７月ともに運気は弱く受け身のとき。運気の流れは動から静に変化しました。今までの調子で自分の意見を主張したりせずに相手の意見を尊重することを意識してみてください。運気の変化を敏感にキャッチしてください。
Surlouis（サールイ）
６月は運気は強く願いの叶いやすいとき。一転、７月からはしばらく運気が停滞するため６月中に自分の望む形にしておくことが今後のあなたにとってかなり重要なことです。交渉事も強い運気の６月中に済ませておきましょう。
Devality（ディヴァリティ）
６月・７月ともに順調なとき。婚活も積極的に動いていきましょう。パートナーと今後の長期的なプランをしてみるのもよいでしょう。お金に関することもこれから先どのようにしていくか、具体的に話し合っておいてください。
Deviage（デヴィアージュ）
６月・７月ともに運気は強く順調なとき。特に６月は再会運に恵まれるときのため復活愛も期待できそう。未練があるなら今がチャンス。出会いを求めている人は新しい出会いよりも、知り合いや友達から関係が発展する可能性大。
Hanuexy（ハヌークシィ）
６月・７月ともに気持ちが浮つきがちな年運を考慮して今のままを維持するのが一番良い選択でしょう。特に、６月は運気が弱いため、一時の感情で決めたり動いたりするのは控えてください。後悔しないためにも現状維持です。
あなたの恋模様はいかがでしたか？ バイオリズムや物事の相性を意識することでよりあなたらしく輝けます。運を味方に幸せを掴んでくださいね。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※画像は生成AIで作成しています