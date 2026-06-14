体幹を鍛えて腰まわりスッキリ。１日５セット【下腹まで引き締まる】簡単エクササイズ
年齢とともに気になりやすい、腰まわりのもたつきや下腹のぽっこり。体重は変わらなくても「ここだけ落ちにくい」と感じる大人世代は少なくないはずです。そこで取り入れてほしいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【シザーズ】のバリエーション。体幹をしっかり使いながら脚を動かすことで、腰まわりと下腹のラインを同時に整えることができます。
シザーズのバリエーション
（１）仰向けに寝て、両脚を上げてひざを直角に曲げ、両腕を真っ直ぐ天井に伸ばしたら、一旦息を吸って、息を吐きながら上半身を起こす
▲テーブルトップポジションの姿勢になります
（２）両脚を天井方向に垂直に伸ばす
（３）一旦息を吸い、息を吐きながら右脚を床と水平になるまでゆっくり倒す
（４）ゆっくりと右脚を戻して一旦息を吸い、息を吐きながら左脚を床と水平になるまでゆっくり倒す
（５）ゆっくりと（１）のテーブルトップポジションに戻る
一連を１セットとし、“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「脚を上下させる時にひざを曲げないこと」、「両脚や股関節を開かないこと」の２つがポイント。脚の動きに集中するあまり、ひざや股関節への意識が薄れてしまいやすいので、注意しましょう。続けた分だけ下腹の軽さや姿勢の安定感が実感できるので、無理のない範囲で習慣にしてみてください。＜ピラティス監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
🌼腰まわりのもたつきが変わる。１日５セット【下腹＆体幹に効かせる】簡単エクササイズ