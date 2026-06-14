「これ、パンの耳…!?」豪華見えに1200人が驚き、殿堂入り「パン耳ロールフレンチトースト」レシピ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.124】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

サンドイッチの余りが素敵な朝食に

サンドイッチを作る時に切り落としてしまうパンの耳。油で揚げてラスクにしたり、クルトンを作ったりと活用方法はいろいろありますが、フレンチトーストに変身させるのはいかがでしょう？1200人以上のクックパッドユーザーが絶賛した、パン耳フレンチトーストのレシピをご紹介します。

つくれぽ1200件超の人気レシピ「パンの耳で ロールフレンチトースト」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：電子レンジ加熱で丸く成形



ポイント2：フライパン焼きで仕上げる



パンの耳をお皿に詰めて、丸い形を作ります。卵液を回しかけてパンの耳に吸わせたら、電子レンジで加熱しましょう。こうすることで丸い形が安定し、中まで熱が通ってふっくらします。その後フライパンで両面を焼きますが、すでに熱は通っているので、焼き色をつける程度でかまいません。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「離乳食でパンの耳が余るのでありがたいレシピ！」「とてもおいしいし、見た目もきれいです」といった声がたくさん届いています。

粉糖やメープルシロップなどでおめかしすれば、優雅な朝ごはんの完成。丸い形がバウムクーヘンのようでかわいいから、家族もこれがパンの耳でできているだなんて気づかないかも!?ぜひ実際に作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

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