日本代表がW杯に臨む舞台裏が公開された

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ戦に臨む。

日本時間の14日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで日本代表に密着した「Team Cam」の最新回が公開され反響を呼んでいる。

JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。オランダ戦に向けた選手たちのトレーニングの様子や、ミーティングの映像も公開。1番の注目を集めたシーンは、森保監督から選手たちにMF遠藤航の離脱が告げられたシーンだった。ナッシュビルの街並みからトレーニングシーンや、選手たちが食事をするシーンも映し出された。

メンターとして合流したMF南野拓実も選手前に立ち、「死ぬ気でいい準備して最高の結果を掴み取るために僕もできることは全てやるつもりなので一緒に戦いましょう」と伝えた瞬間も映された。

コメント欄には「このメンバーを応援するし、この日本代表を応援したい」「全力で応援してます」「皆で勝利を掴めるように精一杯の声援を送りたいと思った」「テレビで応援しています！」「26人信じて応援するだけですね」「全力で応援するしかない！」「最後まで見届けるから」「日本なら絶対勝てる」など多くのコメントが寄せられた。いよいよ幕をあける森保ジャパンの北中米W杯。日本ファンも一致団結でオランダ戦に向かっていく。（FOOTBALL ZONE編集部）