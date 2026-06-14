サボリーノ×CANDY TUNEのPOPUP開催！限定特典満載の注目イベントへ

忙しい朝のスキンケアをサポートするタイパコスメ「サボリーノ」が、人気アイドルグループ「CANDY TUNE」とコラボした期間限定POPUPストアを開催します。2026年6月12日（金）から6月25日（木）まで、東京・原宿のand ST TOKYOにて実施。限定ノベルティやメンバー着用衣装の展示など、ブランドの魅力をたっぷり体感できる特別なイベントです。サボリーノ愛用者はもちろん、CANDY TUNEファンも必見の内容をご紹介します♪

サボリーノの魅力を体感できるPOPUP

今回のPOPUPストアでは、サボリーノの定番アイテムに加え、数量限定のクールシリーズも展開。

会場にはCANDY TUNEとのタイアップビジュアルや、女性誌「ar」とのコラボビジュアルも掲出され、ブランドの世界観を存分に楽しめます。

さらに、メンバーが実際に着用した衣装の展示も実施。写真では味わえないリアルな魅力に触れられるのも今回ならではのポイントです。

開催期間：2026年6月12日（金）～2026年6月25日（木）

開催場所：and ST TOKYO

営業時間：平日 11:00～21:00／土日祝 10:00～21:00

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限定ノベルティや豪華特典をチェック

期間中は来場者向けのSNSフォローキャンペーンを実施。サボリーノ公式Xアカウント（@saborino_jp）をフォローすると、POPUP限定バルーンがもらえるほか、ガチャポンイベントにも参加できます。

SNSフォローキャンペーン景品

A賞：サボリーノ 目ざまシート N（7枚入り）2個／サボリーノ お疲れさマスク N（7枚入り）2個

B賞：サボリーノ 目ざまシート N（7枚入り）

C賞：サボリーノ 目ざまシート N（1枚入り）

※お一人様1日1回までの参加となります。

また、対象商品を1点購入ごとに、POPUPストア限定デザインステッカーをプレゼント。全8種類の中からランダムで1枚もらえます。

※1会計10点までの購入制限があります。

※景品は1日の配布上限数に達し次第終了となります。

キャンペーン情報

さらに、「毎日1分*、お肌をTUNE UP!キャンペーン」第2弾も同時開催。対象商品の購入レシートで応募すると、本キャンペーン限定のCANDY TUNEオリジナルグッズが抽選で合計150名に当たります。

実施期間：2026年6月1日（月）10:00～2026年6月30日（火）18:00

※POPUPストアに展開中の「サボリーノ 目ざまシート N CS26」「サボリーノ お疲れさマスク N PS26」は本キャンペーン対象外です。

*使用時間目安

まとめ

サボリーノとCANDY TUNEの魅力がぎゅっと詰まった今回のPOPUPストア。

スキンケアアイテムをチェックできるだけでなく、限定ノベルティや展示企画など、ファンにはたまらないコンテンツが盛りだくさんです。

原宿で開催される期間限定イベントなので、気になる方はぜひ足を運んでみてください♡毎日のスキンケアがもっと楽しくなるきっかけに出会えるかもしれません。