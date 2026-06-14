6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。30代の“レディ”たちが、20代の“ガール”のプロフィール動画を視聴し、その圧倒的な愛嬌に思わず脱帽する一幕があった。

【映像】レディたちに戦慄が走った24歳美女の登場シーン

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

番組中盤、女性陣はそれぞれのヴィラに移動し、タブレットでライバルとなる別チームのプロフィール動画を視聴することに。レディたちの部屋では、「若いな」「緊張してきた」と言いながら、ガールたちの動画を順番にチェックし始めた。

最後に再生されたのは、24歳の動画クリエイター兼女優・マホの映像。画面にハキハキとした笑顔のマホが映し出されると、レディたちは即座に「かわいい」と絶賛。31歳のクリニック経営者でナースとしても働くスミレは「みんな絶対好きじゃん、こんな子」と、その万人に好かれるであろう圧倒的な愛嬌に手放しで白旗を揚げた。

しかし、和やかな雰囲気はここまで。動画の後半、スタッフからの質問に対するマホの回答が流れると、レディたちの表情は一変した。

マホはカメラに向かって「たぶんこじらせてると思うので、レディさんたちは」とバッサリ。これにはレディたちもたまらず、各々が顔を見合わせて「言われてる！こじらせてます！」と画面に向かって悲鳴を上げた。

さらに「レディに負けることは？」と聞かれたマホが、「無いんじゃないですか」と堂々たる余裕の笑みを見せると、スミレは「強い。なんでそんな余裕があるの？」と圧倒された様子。31歳の動画クリエイター兼経営者でバツイチのエツコは「私削られてるんだけど…」、34歳の女優・カナコも「めっちゃわかる、私も削られてる今」と、24歳の容赦ない言葉のパンチにすっかり意気消沈してしまった。

美人で愛嬌がある上に、若さゆえの怖いもの知らずな強気発言を連発するマホ。その無双ぶりにすっかり飲み込まれてしまったレディたちの姿に、スタジオの藤森と若槻も「テンション下がっちゃってるじゃん！」「そんなカット入れないでよ！」と思わずツッコミを入れ、アンミカも「ダメダメ削られないで！」と画面越しのレディたちに必死のエールを送っていた。