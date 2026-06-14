《期間限定》50％増量だとッ？！【NewDays】へ急げーーーッ！「スイーツ・パン」がアツい！

【NewDays（ニューデイズ）】では、従来よりも具材・重量を増やした商品を販売する、「増量フェス」を期間限定で開催中。今回のフェスで増量されている商品は、全16品。おにぎり・総菜・スイーツなど、さまざまなジャンルの商品を満足感のあるボリュームで楽しめます。なかでも今回は、「スイーツ・パン」に注目！ 話題の増量商品をピックアップしました。

スイーツ欲を満たす50%増量

増量フェス初登場の「もちもち食感のクレープ チョコバナナ～ザクザクチョコ入り～」は、なんとチョコとホイップの量が従来より50%も増量！ さらに食べ応えのあるクレープに仕上がっているようです。増量による満足感はもちろん、このボリュームをいつもと同じ価格で購入できるのも、増量フェスの醍醐味。

やっぱり相性抜群なチョコ × バナナ

クレープの断面を見ると、まず驚くのはクレープに包まれているバナナの大きさ。クレープの大部分を占める迫力のある大きさは、食べ応えがありそうです。また、アーモンドビスケットが入ったザクザクチョコクリームも、増量によって存在感がさらにアップ。チョコ × バナナの鉄板の組み合わせを堪能できそうです。

こちらは総重量が20%増量！

「もちっとサンド（メープル & マーガリン）」も、クレープと同じく、増量フェス初登場の商品。こちらは、総重量が20%増量されています。パンケーキ系の菓子パンは、軽やかな食べ心地が朝食やおやつにぴったり。増量によってメープルとマーガリンのじゅわっと感をさらに楽しめて、朝から多幸感に浸れそうです。

総重量アップの正体はたっぷりのメープル！？

@pan.oyatsuさんが「増量した20%のうちほとんどがメープルジャムなのでは？」とコメントするように、増量中のもちっとサンドは、とにかくメープルがたっぷり。断面から垂れてしまいそうなメープルの量は、パンケーキ好きもメープル好きも思わずワクワクしてしまうはず。

【NewDays】で開催中の「増量フェス」は、6月15日まで。終売まで残りわずかとなっているため、ぜひお近くの店舗で、気になる「スイーツ・パン」をチェックしてみて。

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※こちらの記事では@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる