サッカーＷ杯北中米大会の日本代表メンバーから離脱し、代表引退を表明したリバプールＭＦ遠藤航（３３）に、サウジアラビア１部の複数クラブが興味を示していることが１４日、分かった。遠藤は今季限りで、リバプールからの移籍が有力となっている。資金豊富なオイルマネーを背景に、クラブレベルではアジアの覇権をＪリーグとも争うサウジアラビア勢が、調査を進めているという。

負傷が治らずＷ杯メンバーから外れ、同時に代表からの引退を表明した遠藤に、中東の雄・サウジアラビアリーグから熱視線が送られていることが判明した。 遠藤は来季（８月中旬〜翌年５月下旬）限りでリバプールとの契約が切れる。複数の関係者によると、今年５月下旬に閉幕したプレミアリーグの今季をもって、リバプールからの移籍が有力で、日本代表前主将を獲得候補リストに加える動きが加速しているという。

遠藤はリバプールでの３季目となった２５―２６年シーズン、スロット前監督の信頼を勝ち取ることができず、出場機会を伸ばせなかった。今年２月には、Ｗ杯離脱の原因となった左足甲の靱帯（じんたい）を断裂する負傷もあり、リーグ戦８試合だけの出場にとどまった。リバプールは昨季、優勝したアーセナルに勝ち点差２５をつけられて５位に終わった。巻き返しを図る来季に向け、クラブにはベテラン勢の入れ替えを図る動きがある。

サウジアラビア１部リーグのクラブには、今季のアジア最強を決める「アジア・チャンピオンズリーグ・エリート」（ＡＣＬＥ）決勝でＪ１・町田を下し、アジア王者に輝いたアルアハリや、ポルトガル代表ＦＷのＣ・ロナウドを擁するアルナスルを始め、欧州でも一線級の選手をそろえる強豪が多い。まだ各クラブとも「興味」や「リスト入り」の段階で、具体的なオファーには発展していない模様だが、日本代表のキャプテンとして、アジアでその実力を示してきた遠藤への評価は高い。

米ダラスで１１日に日本代表を離脱後、遠藤は自身のＳＮＳで「けがをしてからここまで、自分にできることはすべてやってきたので何も後悔はありません」とつづり、代表引退も発表した。メンバーに名を連ねながら不出場に終わった１８年ロシアＷ杯後に欧州へ渡り、ベルギー、ドイツを経て、約３０億円の移籍金で世界最高峰の英プレミアリーグの名門・リバプールまで駆け上がった。１対１のボールの競り合いの強さから“デュエル王”と言われる遠藤が、果たしてどんな決断を下すのか注目される。

◆サウジ・プロリーグ サウジアラビアにおけるプロサッカーリーグ。０８年に正式に設立され、１８クラブで構成される。１６年に発表された「サウジビジョン２０３０」の一環として、２３年には同国の政府系ファンドの「パブリック・インベストメント・ファンド（ＰＩＦ）」がアルアハリ、アルイテハド、アルナスル、アルヒラルの株式を取得。国家を挙げて強化に乗り出し、Ｃ・ロナウドら世界的スーパースターを獲得した。

◆遠藤 航（えんどう・わたる）１９９３年２月９日、横浜市生まれ。３３歳。湘南ユースを経て２０１１年トップ昇格。１６年に浦和へ移籍。同年リオ五輪で主将を務め、２１年東京五輪にはオーバーエージで出場。１５年に日本代表デビュー。国際Ａマッチは７３試合で４得点。１７８センチ、７６キロ。右利き。

◆プラスα 欧州のクラブは選手契約満了の１年前に、契約延長か放出かを判断する。選手売却によるまとまった移籍金（違約金）を取れる最後のタイミングだからだ。必要戦力と判断すれば延長を提示するが、構想外となれば移籍を促す。リバプールと２０２７年６月末までの４年契約を交わした遠藤にとっては、今季終了時が満了から「１年前」にあたる。