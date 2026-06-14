遠藤航が離脱した舞台裏

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ戦に臨む。

日本時間の14日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで、森保監督がMF遠藤航のチーム離脱を選手に伝えたミーティング映像が公開され、「もらい泣きしちゃった」「モヤモヤは無くなった」など多くの声が寄せられた。

JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。一室に集められたメンバーを前に森保監督から「航が離脱してもらうことになりました」と告げられた。森保監督は、オランダ戦の前日会見でも「航が傷つくことはもちろん、航が大切にする家族や応援する方々が、本人だけじゃなくて多くの方々を傷つけるようなことをしてしまった」と語り、「みなさんに謝りたいと思っています」と異例とも言える謝罪の言葉を口にしていた。

板倉も涙を流し、言葉を詰まらせながら「ここからはこのメンバーでやるだけかなと。しっかり責任を持って優勝しましょう」と力強い言葉を選手たちに伝えた。

オランダ戦を前に公開された映像には、「板倉のとこもらい泣きしちゃったわ」「板倉キャプテン、自分もつらい中素晴らしい挨拶をありがとう」「公開してくれると思わなかった」「いろんな思いを背負ってる選手たちを尊敬します」「サポーターも1つになろう！」「板倉の姿を見てモヤモヤは無くなった」など多くのコメントが寄せられた。日本のファン・サポーターも怪我で離脱をした選手たちを思いながら、いよいよ森保ジャパンのW杯が幕をあける。（FOOTBALL ZONE編集部）