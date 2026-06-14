6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。31歳の美人ナースが、自身の整形事情について赤裸々に明かす一幕があった。

【映像】31歳美人ナースが自ら施術する様子

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

初回のこの日は、女性メンバーたちがスタジオに続々と登場。30代の“レディ”メンバーとして姿を現したのは、31歳で美容クリニックを経営し、自身も看護師として働いているというスミレだ。

スミレは「プライベートの時間があまりなくて仕事ばっかりしてるので、人を愛したいなと思って」と今回の旅に参加した理由を告白。「人を愛してる時の方が人生が豊かになるなっていうのは思う」と語る姿に、スタジオの若槻も「こういう方多いですね、仕事ばっかりしてきたからっていう」と深く頷いた。

さらにスミレは「単純に見た目が好きだからっていう風に来られても、実際の中身を知ってるわけではないので、ちゃんと深い話ができるくらいの付き合いをこの旅では皆さんとしたいなと思ってます」と、真剣な婚活への姿勢をのぞかせた。

そんなスミレだが、番組の事前インタビューで整形について問われると、隠すことなく率直に回答。「最初したのは多分20歳になった時に二重して、そこからもう10年くらいかけて、鼻とか目とか顔の骨も切ってて、色々やってます」とあっけらかんと告白した。

続けて、その理由については「モテたいとか男性にこう思われたいみたいな気持ちはもう1ミリもなくて、自分が自分のこと好きでいるために整形したっていう感じですね」とキッパリ。「常になにかしらダウンタイムです（笑）」と笑顔を見せた。

他人の目線ではなく、あくまで自分のために美を追求するスミレ。自立した女性ならではの芯の強さと、包み隠さない潔いスタンスに、今後の婚活バトルでの活躍が期待されるスタートとなった。